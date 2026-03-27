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▲應曉薇憑藉《神鵰俠侶》、「花系列」戲劇打響知名度，甚至因演活惡女一角被封為「小三始祖。」（圖／翻攝自微博）

應曉薇是誰？19歲「最美郭襄」竟成小三始祖

▲應曉薇（如圖）不知情下成為第三者，獨自扶養2個寶貝女兒長大。（圖／翻攝自應曉薇IG）

應曉薇獨自養育2女！忍淚認了：不敢再愛

▲應曉薇（如圖）期盼當個平凡小女人獲得大眾祝福。（圖／記者葉政勳攝）

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應曉薇捲入京華城案，遭判刑15年6月，褫奪公權6年。應曉薇現年61歲，曾是80年代紅極一時的電視花旦，19歲於《神鵰俠侶》中飾演「郭襄」而出道，憑藉甜美脫俗的古裝扮相，還有「最美郭襄」美譽，隨後她活躍螢光幕前，接連演出《鹿鼎記》、《劉伯溫傳奇》等經典，更成為「花系列」御用女主角，無論苦情角色還是小三惡女，都能完美駕馭；個人生活方面，應曉薇34歲時愛上樓朋文，並為其生育2名女兒，事後才知道對方早已有家室，致使她痛心離開不敢再愛。應曉薇1964年9月14日出生，1980年代至2000年代活躍於演藝圈，在《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》都有其身影，容貌清秀、典雅氣質讓她很快受到矚目，接下當時紅極一時的「花系列」多部電視劇，像是《茉莉花開》、《再生花》、《薔薇》等，無論飾演苦情女主角或小三使壞女配，應曉薇都入木三分，備受讚賞。經歷20年的演藝生涯後，應曉薇轉身投入公益事業，關懷受刑人及新住民等弱勢群體。2010年，她正式踏入政壇，當選市議員並多次連任，2024年，應曉薇的政治生涯遭遇挑戰，她被指控涉嫌收受威京集團主席沈慶京提供4000萬元「公關費」，並因此被台北地檢署列為被告，昨日柯文哲宣判出爐，應曉薇也跟著被判刑15年6月，褫奪公權6年。然而戲如人生，現實生活中，應曉薇還真當了「花系列」中的「小三」。34歲那年她結識了家世顯赫的藝術家樓朋文，對方隱瞞已婚身分熱烈追求，讓不知情的她成了第三者，2人交往4年僅見面10次，直到懷上第2胎時，應曉薇才痛下決心斬斷孽緣，這段重傷的感情經歷，讓應曉薇一度淚訴自己不敢再愛。應曉薇獨自扶養2個寶貝女兒長大，雖然單親日子不易，但2個女兒性格開朗，更遺傳了媽媽的美貌，感情空窗多年後，2016年她終於傳出新戀情，對象是曾被視為情色大亨的執行長王尊侃，應曉薇低調認愛，4人還曾被目擊同遊，她為此不正面回應，表示自己僅期盼當個平凡小女人般獲大眾祝福的人而已。