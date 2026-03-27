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▲蕭薔坦言有收到《浪姐7》邀約，對於是否會參賽則沒正面回應。（圖／記者邱曾其攝影）

▲江語晨美貌沒太大變化，去年拋出離婚震撼彈。（圖／微博＠江語晨JessieChiang）

▲微博博主公開的《浪姐7》名單，知名度較高的還包含李心潔、BY2。（圖／微博＠娛生必火）

中國實境節目《乘風破浪的姐姐》第7季，又稱《乘風2026》、《浪姐7》即將在4月初開播，。據悉，本次考核將出現無修音、無剪接的殘酷舞台，幾人的表現備受期待，但實際名單還是要等官方公布才能確定。微博博主「娛生必火」25日發文公開《浪姐7》參賽者名單，其中包含5名台灣女星，按照年紀排名是蕭薔、范瑋琪、徐潔兒、曾沛慈、江語晨，名單曝光後引發熱議。57歲的蕭薔原先淡出演藝圈多年，今年才接下節目《網紅與善的距離》主持棒，日前出席活動被問到是否真的會參加《浪姐7》時，她沒否認，僅語氣曖昧回應：「我覺得緣分還沒成熟，如果要去，我也會全力以赴」。至於范瑋琪，她近年積極在中國開唱，但多次出現走音、破音的情況，去年參加《歌手2025》甚至只唱一集就被淘汰，唱功似乎大不如前，無修音舞台將成為她的最大考驗。徐潔兒則是曾在電視劇《海豚灣戀人》飾演沈曼青，近年也多在中國發展，鮮少於台灣公開露面。至於昔日「J女郎」江語晨，她2016年嫁給美籍機師Josh Anderson後，就鮮少露面，婚後生下1子1女，專心在家當寶媽，直到去年才無預警公開離婚消息，令人錯愕，她如今想藉著《浪姐7》舞台復出也不無可能。曾沛慈則是這5名台灣女星中，在台灣活動最頻繁的，去年還入圍金鐘女配獎，並推出專輯《下週同樣時間》，是否真有辦法擠出時間去《浪姐7》，比較讓人存疑。「娛生必火」還指出，曾在台灣走紅的雙胞胎團體「BY2」Miko孫涵、Yumi孫雨也在本屆名單中，而兩人最近在中國舉行「撇清關係2.0」巡迴演唱會，原定28日要在合肥開唱，結果日前卻突然宣布演唱會「因故取消」，讓歌迷相當傻眼，猜測可能是因為她們決定要參加《浪姐7》，才選擇犧牲演唱會。不過以上名單僅屬於網路外流，正確參賽成員還有待官方公開。