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台中市高工路一棟社區大樓於26日晚間驚傳逆倫血案！一名39歲張姓男子疑似與70歲母親發生爭執後失控，竟持刀朝母親頭部及四肢猛刺，導致廖母失血過多倒臥血泊，丈夫回家發現後趕緊報警將妻子送醫，目前雖以呼吸心跳，但仍在ICU治療中，至於張男行兇後更全裸持刀衝上街頭竄逃，隨後遭警方強力制伏。據了解，張男在案發前兩天已無故曠職，里長還透露他當天就發生全裸衝上頂樓的行為，目前全案依殺人未遂罪嫌移送法辦。這起逆倫血案發生在26日晚間9時36分，台中市高工路一棟社區大樓內，39歲張姓男子疑似與70歲廖姓母親發生爭執，竟持刀狂砍母親頭部及四肢，導致廖母大量出血。張父購物返家驚見妻子倒臥血泊，嚇得趕緊報案。廖母一度昏迷，送醫搶救後雖恢復意識，但仍傷重在加護病房觀察。張男在揮刀砍傷母親後，竟全身赤裸地從9樓住處衝下樓，並手持凶器在街道上漫無目的地逃竄。路過民眾目睹張男全裸持刀的身影紛紛驚恐走避。警方接獲報案後迅速趕抵現場，對張男大聲喝令放下武器，但他完全不予理會，最終由員警與同事合力制伏，將他送醫治療，而張男在診間依舊情緒失控，不斷瘋狂吼叫：「為什麼要殺我？」據悉，張男過去有精神病史，案發前兩天便無故曠職，里長更透露他當天曾全裸衝上頂樓，隨後就被家人帶回。目前警方已依殺人未遂罪嫌將張男移送地檢署，詳細犯案動機仍待進一步釐清。