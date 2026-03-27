迎接歡樂兒童月到來，和逸飯店·台南西門館表示，以「一站式親子體驗」為主軸，整合房內互動、戶外探索與手作活動。此次將互動遊戲帶入客房，還同步與南台灣最大動物園「頑皮世界」合作，預訂專屬住房專案贈送「水豚餵食體驗」，雙人入住每晚3550元起。台北凱達大飯店則是攜手高質感兒童品牌代理商「安垛」，聯手推出「童趣啵啵．嬉游凱達」住房專案，雙人房每晚2588元起、四人房4088元起。
長期深耕親子市場的和逸飯店·台南西門館，此次規劃兩大適合親子的住房專案，包含以親子教育內容聞名的《親子天下》旗下幼兒閱讀與學習品牌《小行星》，推出「小行星探索計畫」住房專案，雙人入住每晚3550元起，入住即可獲得探險邀請卡與價值1448元的「小行星大禮包」，包含小行星造型抱枕、《小行星幼兒誌》精選期刊，以及SeeMi兒童影音閱聽平台一個月試用序號，房內還設計三大闖關任務。
並有好評熱賣的「頑皮探險隊」動物園住房專案，舒適客房每晚3550元起，入住贈送頑皮世界野生動物園門票兌換券及小動物餵食體驗。4月1日至4月30日平日入住再加碼每房贈送「水豚互動餵食體驗」，讓親子旅程延伸至戶外場域，創造與動物近距離互動的療癒時光。
和逸飯店·台南西門館舉辦《飛天小女警》見面會 4/3登場
和逸飯店·台南西門館也宣告戶外奇趣操場全新草地場域開放，並推出一系列春季戶外體驗，其中4月3日將舉辦《飛天小女警》見面會，還可預訂Cozzi KITCHÉN「飛天小女警 雙人派對野餐籃」，在草地野餐氛圍中，近距離與卡通明星互動，增添互動體驗亮點。
台北凱達大飯店則是攜手高質感兒童品牌代理商「安垛」，聯手推出「童趣啵啵．嬉游凱達」住房專案，活動自2026年4月1日至5月31日止。
台北凱達大飯店表示，今年兒童節特別以「兒童派對夥伴」為主題推出「童趣啵啵．嬉游凱達」住房專案，精緻雙人房每晚2588元起，家庭三人房3588元起，家庭四人房4088元起，專案贈送來自法國的兒童洗沐品牌「Nailmatic」人氣商品「Kids天空藍啵啵沐浴鹽」，透過檸檬酸與小蘇打的自然反應，沐浴鹽在水中會發出輕快的「啵啵」聲響，像是在水裡開了一場小小派對，結合視覺與聽覺的感官體驗，讓洗澡時光增添更多趣味與互動感。
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和逸飯店·台南西門館舉辦《飛天小女警》見面會 4/3登場
和逸飯店·台南西門館也宣告戶外奇趣操場全新草地場域開放，並推出一系列春季戶外體驗，其中4月3日將舉辦《飛天小女警》見面會，還可預訂Cozzi KITCHÉN「飛天小女警 雙人派對野餐籃」，在草地野餐氛圍中，近距離與卡通明星互動，增添互動體驗亮點。
台北凱達大飯店表示，今年兒童節特別以「兒童派對夥伴」為主題推出「童趣啵啵．嬉游凱達」住房專案，精緻雙人房每晚2588元起，家庭三人房3588元起，家庭四人房4088元起，專案贈送來自法國的兒童洗沐品牌「Nailmatic」人氣商品「Kids天空藍啵啵沐浴鹽」，透過檸檬酸與小蘇打的自然反應，沐浴鹽在水中會發出輕快的「啵啵」聲響，像是在水裡開了一場小小派對，結合視覺與聽覺的感官體驗，讓洗澡時光增添更多趣味與互動感。