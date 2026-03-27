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歷年的房地產推案高峰「 329檔期」即將到來，中央大學今（27）日公布3月消費者信心指數（CCI），其中房地產指數為89.5點，仍較悲觀。談到329檔期，台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，以央行「微鬆綁」第 2 戶原本的貸款，來說建商反應還無法趕上329檔期，但不受到影響的中古屋預估3 月份成交量應該有 2 到 3 成成長。據統計，「購買房地產時機」指標部分，3月調查結果為89.5點，與2月的調查結果相較下降4.26點，3月調查呈現悲觀態度。認為未來半年是不是購買「房地產」的好時機，36.4%維持態度不變、29.2%認為稍壞。周鶴鳴說，這次央行理監事會議出現預期外的「微鬆綁」，因為市場普遍預估，央行對於不動產的部分應該也不會有太大的變動，但即便央行第 2 戶原本的貸款放寬從 5 成變成 6 成，但認為是宣示性大於實質意義，關於未來房市與房價狀態，應密切觀察這一波買氣是否會將過去遞延能量展現出來。中央大學經濟系教授朱雲鵬則說，即便房地產指數出現下滑，但已經是在所有CCI分項指數表現最好的，尤其一般來說「熊市」會從蛋殼、蛋白區下跌，再延伸到蛋黃區修正，但是台灣正好相反，是蛋黃區、蛋白區都沒有下滑，認為現在還是沒有進入「熊市」。對於這次 329檔期看法？周鶴鳴說，因為央行是3 月19 日才開始「微鬆綁」，因此時間還非常短，建商很難在329檔期有所反應。但是因中古屋沒受影響，3 月份成交量應該有 2 到 3 成成長，這過去累積需求所反映出來。他也反映，全台預售屋平均價格還漲11%，目前房價回歸供需，而蛋黃區需求大、供給少，即便是蛋殼區也偶而會有一些黃金區域，更補充部分股市資金又轉向大型豪宅，認為整體還算有支撐。中央大學經濟學系教授吳大任補充，建商在329檔期推案量確實減少，但她也觀察到921大地震之後，2003年後所興建的房屋才符合《建築法》新規的安全規範，但這類房屋全台僅有250萬戶，但台灣仍有920 萬戶家庭，認為房地產還是出現供需嚴重不平，呼籲政府應該還是要積極推動都更，補足安全房屋需求。