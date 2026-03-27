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民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金等4大案件，一審遭判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，引發各界高度關注。而柯文哲在記者會受訪時，被問及中配徐春鶯遭起訴一事，突然火大拍桌怒嗆：「民進黨才是共匪！」再掀政治攻防。對此，民進黨立委吳思瑤反酸，柯文哲現在氣急敗壞、惱羞成怒，將一切「賴給清德」，這種爛招沒有用了。吳思瑤今（27）日強勢回擊，無論是柯文哲的一審判決書，或是徐春鶯的起訴書，相關證據早已清楚呈現在文件之中，從人證、物證到事證皆相當完整。她質疑，柯文哲面對司法結果不願正面回應，反而顧左右而言他，刻意轉移焦點，把一切責任都「賴給清德」、推給民進黨，這種爛招已經沒有用了。吳思瑤進一步指出，徐春鶯依指示籌組中配大聯盟，試圖影響立法院與政黨運作，相關滲透行為均有跡可循；而柯文哲案件亦同樣有具體事證支撐。她強調，任何人都有為自身辯護的權利，但應透過司法程序釐清，而非扭曲事實、製造假訊息，甚至訴諸民粹來攻擊司法體系。吳思瑤也批評，部分藍白政治人物在面對司法調查時，選擇動員民粹、否認犯罪事實，甚至操作「政治操控司法」的說法，對社會造成負面影響。她點名包括前藍委蔡正元、徐春鶯與柯文哲等人，大家都可以看到他們的真面目，「不敢面對法律制裁的，不會是英雄，而是狗熊」。針對徐春鶯案，吳思瑤強調，其性質重大、非同小可，不應被柯文哲案件掩蓋。她認為，該案凸顯中國對台灣政黨與國會的滲透風險，手法多元且深入、無所不用其極，值得社會高度警惕。同時也質疑相關政治人物之間的關聯性，徐春鶯大有問題，民眾黨立委李貞秀怎麼可能沒問題？