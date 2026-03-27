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▲黃男的惡形惡狀被起底後，甚至還改名投放加盟廣告準備繼續行騙。（圖／警方提供）

知名甜點店「典芋長」負責人39歲黃姓男子，涉嫌以其品牌名義於網路上投放加盟投資廣告，吸引民眾投資、加盟，並宣稱「一條龍式服務」提供加盟創業輔導、設備及原料供應，期間更協助部分加盟人以分期或貸款方式籌措資金，最終卻因加盟事項未如期進行，導致店面無法開幕，加盟主更因此負擔貸款責任。至少有16人受害，財損金額超過1000萬元。刑事局於本月11日，持搜索票將黃男等人拘提到案，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法移送法辦。據了解，黃男於2022至去（2025）年間以「典芋長」甜品品牌名義，過網路社群平台投放加盟投資廣告，對外宣稱提供加盟創業輔導、設備及原料供應等一條龍式服務，吸引民眾洽詢加盟及投資。然而，黃男先和加盟主簽約後，收取40到80萬元不等的加盟金。若加盟主資金不足，黃男亦協助以分期或貸款方式籌措資金。怎料，加盟主卻因設備、原料不斷延遲，導致無法開店。而黃男更被起底有多起前科，光是品牌加盟前前後後至少有16名加盟主受害，金額超過1000萬元。更誇張的是，黃男還用加盟金過著豪奢生活，包括出國、買賓士等，面對加盟主的質疑仍持續拖延、避不見面，行徑相當囂張。直到加盟主成立自救會，眼見爭議不斷擴大，黃男乾脆直接將「典芋長」改名為「芋霸四海」，打算故技重施繼續招搖撞騙。刑事局於本月11日持士林地院核發之搜索票執行搜索，拘提黃男等人到案，並查扣車輛1台、現金新台幣約11萬元、芋圓專專賣店名片1盒、人頭金融卡、手機等贓證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法移送法辦，同月12日裁定羈押；另針對黃男持續透過網路平臺刊登加盟相關廣告，並改以其他名義招攬加盟投資部分，刑事局也已同步掌握相關資訊，並持續追查相關事證，以防止更多民眾受害。