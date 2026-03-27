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▲宋智孝宣布YouTube頻道將停更一周，並迎來新挑戰。（圖／YouTube@JIHYO_SSONG）

韓國女星宋智孝是人氣綜藝節目《Running Man》的固定班底，不料近年常常爆出鏡頭過少，甚至指責她在節目中態度不夠積極的爭議。而近日，宋智孝在總長90分鐘的節目中，個人鏡頭竟被刪減到僅剩10秒，再度引發批評，認為她在節目中毫無存在感，甚至要求她離開節目。不過沒想到節目爭議尚未結束，宋智孝昨（26）日突然在個人YouTube頻道《JIHYO SSONG》宣布暫時離開，並停更影片的消息，原來是為了新挑戰要短暫休息一周，讓嚇一跳的粉絲都鬆了一口氣。宋智孝近日因在《Running Man》鏡頭過少，而引發爭議。不料昨日她突然在個人YouTube頻道《JIHYO SSONG》宣布要暫時離開的消息，還透露為了迎接新挑戰，正在用心準備中，「所以這星期的《JIHYO SSONG》需要暫時重整的時間，必須先休息」，並承諾會以更有趣的影片報答粉絲。除此之外，宋智孝還為了等待的粉絲，搶先公開一張穿著粉色系芭蕾舞衣的劇透照，宣布將迎來全新挑戰。宋智孝突然的休息公告，讓不少粉絲都嚇一跳，「我們會一直等妳的，下周見」、「竟然要休息，好可惜，但我會期待芭蕾宋」、「突然要休息嚇我一跳，但我會等妳的」、「穿芭蕾衣讓我聯想到《宮 野蠻王妃》的閔孝琳，好懷念」。宋智孝是《Running Man》開播以來的固定班底之一，以不計形象的表現，與突然暴走的「不良智孝」等人格特質人氣不斷上升。但其實，宋智孝原本就不是外向人，而是較為內斂、安靜的性格。雖然沒辦法像其他成員一樣主導話題，但常常突然跳出的一句話，都能讓大家笑翻。而近年宋智孝鏡頭越來越少的原因，除了較為安靜的個性外，也與她不爭不搶的性格有關，不搶鏡頭、不搶話、不搶C位，讓她看起來缺少積極度，甚至一度被觀眾罵是薪水小偷，要求她離開節目。而對此，劉在錫也曾公開替宋智孝發聲，透露她私下非常努力，甚至會主動打電話反省自己的表現。宋智孝也表示自己跟成員關係深厚，不會主動離開節目，並表示會將批評視為動力，努力適應新的節奏。