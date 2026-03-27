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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲，因涉入京華城容積獎勵、政治獻金等4大案，台北地院於昨（26）日一審宣判，最終判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，掀起各界震撼。而這也讓2024年曾預言「柯文哲應該會無罪」的命理專家梁靧大翻車，立即發聲向讀者致歉，並強調會封筆數年，不論命了。命理專家梁靧表示，2024年的時候，他曾從八字命理的角度論「柯文哲應該會無罪」，如今事實證明自己是錯誤的，在這邊向當年閱讀過他那段論命內容的朋友們致歉。梁靧提到，當年有不少命理師，和自己持相反意見，其中多數是持紫微斗數，並且將柯文哲生辰推定於「戌時」下的結論，不過這時辰否屬實，一直沒有相關人士證實。梁靧指出，如果用「戌時」的話，就算自己是八字看，也會覺得官司不妙；但也有八字命理師，不以「戌時」去論，得出柯文哲會有官司的結果，主要的依據是「空亡」。柯文哲2024年辰年逢空亡，大運從2024年至2028丑運逢空亡，等於說是2024年的年運雙空，一路在大運上影響至2028年。梁靧進一步說明，自己當初論命的文字裡，沒提及「空亡」這件事，原因有二，首先是他理解「命帶空亡」是指，空亡所在該柱的事物，不論好壞其功效均難以發揮，尤其是該柱的神煞、宮位代表，而不是逢空亡就「人生皆空」，簡言之，他沒有把「空亡」的影響性看得很嚴重；其次則是辰、丑的「空亡」對柯文哲的命盤來說，除非他出生在辰時、或丑時，不然不是「命中空亡」剛好年運符應。「我是功夫不到家，該卷卷鋪蓋，回去重新參詳命理，好好自我反省。」梁靧強調，如果「空亡」的影響性比他理解得還要嚴重，尤其僅是年運空亡，而非命帶空亡時，很多命理理解都會被牽動。最後，梁靧也坦言，自己至少會封筆數年，不論命了，可能還有更多東西是還需要學習的，這裡跟大家說聲抱歉。