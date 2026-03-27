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▲方志友（左）及楊銘威（右）結婚11年，本月初爆出婚變。（圖／C.H. WEDDING提供）

▲林柏宏（如圖）一身寬鬆西裝套裝現身，妝容乾淨、造型俐落散發滿滿男性費洛蒙。（圖／記者黃聖凱攝影）

方志友、楊銘威婚姻破局？動向外界關注

「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」

明星夫婦方志友、楊銘威本月爆出婚變，引發各界震驚，藝人林柏宏各自因拍戲及《超級星光大道》與2人深交，今（27）日他出席浪琴表新品發表會被問及此事，透露自己從新聞得知，至於有無關心雙方？林柏宏語帶感慨：「我有想過，後來還是決定給他們一些時間、空間，他們到時候想要說的時候一定會跟大家說，希望他們都好好的，先不要去打擾他們。」林柏宏今稍早出席浪琴表 HYDROCONQUEST新品發表會，一身寬鬆西裝套裝現身，妝容乾淨、造型俐落散發滿滿男性費洛蒙，手上的新品「深海征服者」與其相互襯映，魅力值爆表，全場鎂光燈閃不停。稍早記者會上，林柏宏受訪談及好友方志友、楊銘威婚變消息，他坦承自己是從新聞得知，至今不敢關心雙方，想給予時間與空間，「他們想要說的時候一定會跟大家說，希望他們都好好的，先不要去打擾。」方志友與楊銘威婚姻岌岌可危，過去曾多次被拍到一家4口一同外出，接送孩子、逛街或到公園活動，展現和樂氛圍，然而這些畫面似乎多半停留在表面，雙方私下互動已不若以往親密，甚至有目擊者指出楊銘威時常在夜晚獨自外出，顯得心事重重，與家庭生活呈現明顯落差。據了解目前雙方已各自尋求律師協助，朝協議離婚方向進行中，顯示彼此已有共識並希望和平分開，對於外界關心婚姻狀況，方志友經紀人僅低調表示：未進一步回應細節，未來2人如何面對感情，也成為外界焦點。