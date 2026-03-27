我是廣告 請繼續往下閱讀

樹林捐血室喜迎第1萬5000袋 善念循環見證感人時刻

▲吳先生成為第1萬5000名熱心捐血民眾，他笑稱自己只是接到捐血中心通知「捐血的間隔期滿了」便自動報到，沒想到成為具有指標意義的幸運兒。（圖／大大數位基金會提供）

校園熱血與無礙大愛：跨越身份的生命傳承

▲大大數位基金會連續舉辦三年捐血活動，今年將目標提升至1.5萬袋，儘管目標已提前達成，但活動將持續進行至3月31日，目前血庫仍須大家的熱血支援、持續進帳。（圖／取自大大數位基金會官網）

讓公益成為日常 大大數位基金會續傳大愛

由大大數位基金會發起的「大大攜手讓愛永續」捐血家年華，自3月初從高雄起跑，這股溫暖的熱潮沿著台灣西半部一路北上。在台灣各地熱血英雄的響應下，原本預計3月31日募集1萬5000袋目標，已於26日宣布提前達標！這項提前五天完成的壯舉，不僅展現了台灣社會的愛心韌性，更見證了基金會號召公益的驚人凝聚力。本次捐血活動最具意義的里程碑，第1萬5000名熱心捐血民眾落在新北樹林捐血室。獲得這份幸運的是擁有30次捐血經驗的吳先生，他笑稱自己只是接到捐血中心通知「捐血的間隔期滿了」便自動報到，沒想到成為具有指標意義的幸運兒，「待會可以去買樂透了！」吳先生也感佩大大數位基金會主動推廣捐血，對於緩解血荒極具意義。緊隨其後的第1萬5001名熱心捐血民眾廖小姐，則邊敷著熱敷袋邊分享她的故事。因家人曾有輸血需求，讓她深知血液珍貴，即便血管細、流速慢，仍願意花時間熱敷加速流量，只為完成助人願望。樹林捐血室護理長吳子貞感性表示，很榮幸大大數位基金會舉辦的捐血家年華，其15,000袋的標竿目標能落在樹林捐血室，這對第一線醫療人員與所有志工而言，是莫大的鼓舞。不過她也提醒，目前仍缺A、B、O型血，最缺的是O型，希望大家繼續踴躍捐血。活動期間，各地捐血站皆湧現感人故事。長期受社會各界協助的視障人士陳先生也挽袖響應，他感性地說：「平時走在路上總有人扶我一把，今天我想換我拉別人一把。捐血是一個雙贏的助人行為，所以固定時間都會來捐血。」這份跨越障礙、主動付出的精神，成為活動中最動人的風景。此外，這份愛的力量也向年輕世代扎根。在關渡捐血中心，國防大學管理學院有56位學生集體出動，每位學子都精神奕奕，展現守護社會的決心；而來自台北市立大學的兩位大二女生，則在南海捐血室獻出了人生「首捐」，雖然原本怕針，但想到自己的血液能「救人一家」，興奮地直說這是最酷的成年禮。最令人動容的時刻，莫過於年滿70歲的黃女士，在捐血中心眾人的見證下，她依依不捨地獻出了人生最後一次的捐血紀錄。黃女士多年來用熱血守護無數生命，今日她正式領取「捐血畢業禮物」，為捐血生涯畫下完美句點。大大數位基金會連續舉辦三年捐血活動，從第一年的1萬袋，到去年的1.2萬袋，今年將目標提升至1.5萬袋，展現守護社會的決心。大大數位基金會董事長戴永輝表示：「看見目標提前達成，最感謝的是每一位挽起袖子的英雄。企業的力量有限，但透過基金會的串聯，能讓零散的愛心匯集成川。」他由衷希望透過這類活動讓「公益成為一種日常」，讓善的力量在台灣這片土地上持續發光。儘管目標已提前達成，但目前血庫仍須大家的熱血支援、持續進帳。活動將持續進行至3月31日，並提供由海霸王集團與大地酒店贊助的高級禮盒與手工餅乾，捐血500cc民眾還可獲贈寬頻與有線電視一個月免費兌換券。基金會誠摯邀請大眾把握最後時刻持續攜手支持，讓愛永續，守護更多需要的家庭。