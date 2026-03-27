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民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，昨（26）日一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴。對此，律師黃柏榮指出，二審的攻防重點在於「關鍵爭議證人」，證人在一審翻供時，跟偵查中的部分，在原審法院怎麼解釋翻供的內容，是否合理或是解釋上有矛盾的部分，來進行攻防。前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26日）下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立，2028年總統大選孔就此夢碎。對此，黃柏榮直言，「一審之後翻盤難度確實提高，但案件仍可上訴」，辯護策略可分三點，第一，重新檢視一審證人證詞，找出前後矛盾或不一致之處；第二，對關鍵爭議證人，於二審再聲請傳喚，重新釐清事實；第三，針對金流全面調閱與補強資料，把資金往來說清楚。黃柏榮強調，如果柯文哲上訴的話，二審最重要的攻防重點，可能在於證人在一審翻供時，跟偵查中的部分，在原審法院怎麼解釋翻供的內容，是否合理或是解釋上有矛盾的部分，來進行攻防，再就翻供這個部分來作為是否一個有利判斷的部分，來取信於高等法院的法官，做出有利判決。