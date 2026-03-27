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▲Epik High成員Tablo（如圖），透露女兒Haru有天要寫BTS相關作業，她完成後來源寫上「SUGA本人」反被老師打槍。（圖／YouTube@EPIK HIGH）

Haru作業要寫BTS 親訪本人當出處被老師嗆

BTS回歸狂上YT宣傳 認證柾國舞台超有魅力

韓國男團BTS防彈少年團發行專輯《ARIRANG》，近期全面展開宣傳，隊長RM跟SUGA作客Epik High的YouTube作客，Tablo就說，女兒Haru有一天的作業是要寫BTS，老師叮嚀要附上來源或根據，但不知道Haru的爸爸跟BTS是朋友，Haru訪問完SUGA後，作業來源就寫「SUGA叔叔本人」，卻被老師誤會在亂寫，直到Haru秀出合照，讓老師啞口無言。Tablo說，女兒Haru有一天的作業要寫跟BTS有關，剛好Epik High某次跟BTS在拍攝，Haru就在旁邊等，爸爸工作結束，她就問SUGA問題「你喜歡吃什麼食物？」、「血型？」幾乎都是網路能查到的問題，但因為作業要寫來源或根據，Haru就很誠實的寫「SUGA本人」。結果老師看到不買單，還當場糾正「這樣不行，妳這是什麼意思？」要求寫清楚是哪個網站或資料」，Haru直接回一句「我是真的問了SUGA叔叔」，順手掏出合照當證據，讓老師瞬間閉嘴，只能回一句「OK認證」，整段故事一講出來讓現場笑翻。除了這段神級作業事件，RM跟SUGA在節目上的對話也意外掀起討論，Tablo突然丟出一題：「JIMIN不是比柾國大一歲嗎？但怎麼感覺更像忙內？」RM立刻糾正「是大兩歲」，還補一刀「忙內的感覺不一樣，柾國我真的不知道他在想什麼」。Tablo也順勢分析柾國的魅力，直說他厲害的地方在於完全沒有「在算」，唱歌也不是為了耍帥，就是很自然的在做音樂，才會這麼強，RM聽完也秒點頭認同，坦言「很多人其實做不到這種自然」，一來一往把柾國的舞台特質講得精準，這段訪談也在近期被瘋狂轉傳。