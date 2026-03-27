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▲4G 499元不降速吃到飽當年吸引民眾搶辦，甚至提前解約也要跟進，但該方案確定不再有。（示意圖／NOWnews資料照）

499之亂落幕！4G不降速吃到飽確定走入歷史

輕度用戶怎麼選？4G 199鎖定長輩學生族

想保有短暫吃到飽，遠傳、台灣大388成替代方案

▲若網路需求稍高，希望在前期仍保有吃到飽，傑昇通信則點名遠傳與台灣大的388方案，是熱門的替代選擇。（圖／遠傳電信提供）

台灣三大電信在2018年母親節掀起「499之亂」，月租499元就能享有4G不降速吃到飽，當年吸引大批民眾搶辦，甚至不惜提前解約也要跟進。不過，這項曾改寫台灣電信市場的經典方案，已確定走入歷史。傑昇通信提到，4G吃到飽全面退場已成定局，目前 5G 入門資費雖為 599 元起 ，但搭配攜碼優惠或購機補貼，換算下來的實際支出與 4G 高階方案相去不遠，還能享受無痛升級的高速體驗 。5G網路不論在傳輸速度、穩定性或應用支援上，都明顯優於4G，加上國內5G用戶數已突破千萬大關，電信市場重心持續轉向5G已是明確趨勢。不過，在5G資費仍相對偏高的情況下，許多一般用戶、長輩族群與輕度使用者，仍偏好資費較低、使用門檻較親民的4G方案，因此4G短期內仍有一定需求。針對不同族群需求，傑昇通信提到，若是預算有限、僅有基本通訊需求的用戶，可考慮中華電信的輕量型方案，例如4G-199專案，綁約36個月，每月提供1GB上網量，用完後降速至128Kbps。這類方案雖然流量不高，但對平常僅使用LINE文字訊息、偶爾瀏覽網頁的長輩與學生來說，其實已足夠應付日常需求，再搭配網內20分鐘、網外與市話合計20分鐘的通話額度，整體仍具一定性價比。若是網路需求稍高，希望在前期仍保有吃到飽體驗的用戶，傑昇通信則點名遠傳與台灣大哥大的388方案，是目前市場上較熱門的替代選擇。這類方案通常綁約30個月，最大賣點是前6個月提供4G不限速吃到飽，到了第7個月後，則恢復為每月5GB至6GB流量，用完同樣降速至128Kbps。台灣大哥大主打網內通話免費，遠傳則在市話贈送分鐘數上較具優勢。《NOWNEWS》記者實際查看目前中華電信、台灣大哥大與遠傳電信官網也發現，三大電信目前檯面上的4G 499方案，多已改為限速吃到飽，網速大多限制在21Mbps左右。若消費者仍希望保有過去4G不降速吃到飽的上網體驗，月租門檻普遍已提高到599元至699元不等，等於過去的499神方案確定全面退場。