台灣三大電信在2018年母親節掀起「499之亂」，月租499元就能享有4G不降速吃到飽，當年吸引大批民眾搶辦，甚至不惜提前解約也要跟進。不過，這項曾改寫台灣電信市場的經典方案，已確定走入歷史。《NOWNEWS》記者日前在中華電信媒體活動上詢問中華電信個人家庭分公司總經理胡學海，對方也明確證實，4G 499不降速吃到飽方案「不會再有」，傑昇通信提到死守舊方案未必划算，對於每月網路用量超過 20GB的用戶，其實應該考慮直升5G。
499之亂落幕！4G不降速吃到飽確定走入歷史
傑昇通信提到，4G吃到飽全面退場已成定局，死守舊方案未必划算，對於每月網路用量超過20GB的用戶，其實應該考慮直升 5G。目前 5G 入門資費雖為 599 元起 ，但搭配攜碼優惠或購機補貼，換算下來的實際支出與 4G 高階方案相去不遠，還能享受無痛升級的高速體驗 。
5G網路不論在傳輸速度、穩定性或應用支援上，都明顯優於4G，加上國內5G用戶數已突破千萬大關，電信市場重心持續轉向5G已是明確趨勢。不過，在5G資費仍相對偏高的情況下，許多一般用戶、長輩族群與輕度使用者，仍偏好資費較低、使用門檻較親民的4G方案，因此4G短期內仍有一定需求。
輕度用戶怎麼選？4G 199鎖定長輩學生族
針對不同族群需求，傑昇通信提到，若是預算有限、僅有基本通訊需求的用戶，可考慮中華電信的輕量型方案，例如4G-199專案，綁約36個月，每月提供1GB上網量，用完後降速至128Kbps。這類方案雖然流量不高，但對平常僅使用LINE文字訊息、偶爾瀏覽網頁的長輩與學生來說，其實已足夠應付日常需求，再搭配網內20分鐘、網外與市話合計20分鐘的通話額度，整體仍具一定性價比。
想保有短暫吃到飽，遠傳、台灣大388成替代方案
若是網路需求稍高，希望在前期仍保有吃到飽體驗的用戶，傑昇通信則點名遠傳與台灣大哥大的388方案，是目前市場上較熱門的替代選擇。這類方案通常綁約30個月，最大賣點是前6個月提供4G不限速吃到飽，到了第7個月後，則恢復為每月5GB至6GB流量，用完同樣降速至128Kbps。台灣大哥大主打網內通話免費，遠傳則在市話贈送分鐘數上較具優勢。
《NOWNEWS》記者實際查看目前中華電信、台灣大哥大與遠傳電信官網也發現，三大電信目前檯面上的4G 499方案，多已改為限速吃到飽，網速大多限制在21Mbps左右。若消費者仍希望保有過去4G不降速吃到飽的上網體驗，月租門檻普遍已提高到599元至699元不等，等於過去的499神方案確定全面退場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
傑昇通信提到，4G吃到飽全面退場已成定局，死守舊方案未必划算，對於每月網路用量超過20GB的用戶，其實應該考慮直升 5G。目前 5G 入門資費雖為 599 元起 ，但搭配攜碼優惠或購機補貼，換算下來的實際支出與 4G 高階方案相去不遠，還能享受無痛升級的高速體驗 。
5G網路不論在傳輸速度、穩定性或應用支援上，都明顯優於4G，加上國內5G用戶數已突破千萬大關，電信市場重心持續轉向5G已是明確趨勢。不過，在5G資費仍相對偏高的情況下，許多一般用戶、長輩族群與輕度使用者，仍偏好資費較低、使用門檻較親民的4G方案，因此4G短期內仍有一定需求。
輕度用戶怎麼選？4G 199鎖定長輩學生族
針對不同族群需求，傑昇通信提到，若是預算有限、僅有基本通訊需求的用戶，可考慮中華電信的輕量型方案，例如4G-199專案，綁約36個月，每月提供1GB上網量，用完後降速至128Kbps。這類方案雖然流量不高，但對平常僅使用LINE文字訊息、偶爾瀏覽網頁的長輩與學生來說，其實已足夠應付日常需求，再搭配網內20分鐘、網外與市話合計20分鐘的通話額度，整體仍具一定性價比。
想保有短暫吃到飽，遠傳、台灣大388成替代方案
若是網路需求稍高，希望在前期仍保有吃到飽體驗的用戶，傑昇通信則點名遠傳與台灣大哥大的388方案，是目前市場上較熱門的替代選擇。這類方案通常綁約30個月，最大賣點是前6個月提供4G不限速吃到飽，到了第7個月後，則恢復為每月5GB至6GB流量，用完同樣降速至128Kbps。台灣大哥大主打網內通話免費，遠傳則在市話贈送分鐘數上較具優勢。
《NOWNEWS》記者實際查看目前中華電信、台灣大哥大與遠傳電信官網也發現，三大電信目前檯面上的4G 499方案，多已改為限速吃到飽，網速大多限制在21Mbps左右。若消費者仍希望保有過去4G不降速吃到飽的上網體驗，月租門檻普遍已提高到599元至699元不等，等於過去的499神方案確定全面退場。