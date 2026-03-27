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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲因涉入京華城與政治獻金案，台北地院於26日一審重判17年、褫奪公權6年，引發政壇震撼；針對法院將捐給民眾黨的210萬當成賄款，黃國昌稱「太離譜了，難以理解，這到底是哪門子賄賂？」對此，律師黃帝穎提出3大司法見解打臉，而此刻正是檢視黃國昌及白委們對柯文哲的忠誠度。黃帝穎痛批，黃國昌簡直把政治獻金當成收賄的「遮羞布」，第一、徐永明案200萬元期約時代力量專戶，法院判決構成收賄罪。北院認定時任時力立委的徐永明，借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席等行使職權，以200萬元政治獻金名義，匯入時代力量政治獻金專戶構成期約，判決徐永明構成收賄罪。黃帝穎強調，不論是本人名義或政黨專戶收錢，只要與公權力形成對價關係，法院即認定構成收賄罪。柯文哲案就算是民眾黨專戶收錢，也不影響收賄罪成立，徐永明案就是前例，司法見解穩定，沒有雙標。接著，黃帝穎續指出，第二、林益世貪污案辯稱政治獻金，高院判決林益世構成違背職務收賄罪。時任行政院秘書長的林益世向業者索賄，訴訟中有人辯稱是政治獻金，但高院判決認定，林益世收錢與職權具有對價關係，構成「違背職務收賄罪」判刑。林益世案判決及徐永明案判決都打臉黃國昌，政治獻金不是收賄的遮羞布！黃帝穎進一步說明，第三、朱亞虎認罪行賄，近十年各級法院貪污案件判決，只要污點證人認罪行賄，官員收賄均判有罪，司法見解穩定，柯文哲被判收賄罪，符合實務常態。他直言，以上3個司法見解打臉黃國昌法盲，瞎扯政治獻金不算收賄。另外，黃帝穎也提到，民眾黨團是否提案修《選罷法》排黑條款，刪掉「一審十年以上徒刑」不得參選的條文，回到舊《選罷法》「貪污定讞」才不得參選。柯文哲目前才一審宣判，修法即讓柯文哲參選資格不受限制，此刻正是小草檢驗黃國昌及民眾黨立委對柯文哲的忠誠。