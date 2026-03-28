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▲周杰倫新專輯《太陽之子》已經於各大串流平台上線，實體專輯則於3月19日至4月3日開放預購。（圖／杰威爾音樂提供）

流行樂之王周杰倫最新專輯《太陽之子》已經於各大串流平台上線，實體專輯則於3月19日至4月3日開放預購，然而，不少想收藏CD的樂迷不知道要去何處預購，《NOWNEWS今日新聞》整理三大主要實體唱片預購通路的入口連結，以及簡易流程，供周杰倫粉絲參考。周杰倫《太陽之子》專輯開放預購後引發樂迷暴動，官方社群平台隨即湧入大量粉絲留言，其中有部分樂迷因為長時間未操作實體專輯預購，紛紛發聲求救，對此，建議樂迷可以直接透過五大、佳佳、誠品線上等各大唱片行及音樂通路完成下單，只要在預購截止日前完成預購，即可確保在4月10日實體發行首日，順利領取這張睽違已久的新作。根據目前各大唱片行的上架資訊，周杰倫第16張新專輯《太陽之子》實體定價均為949元。以下三個平台目前都已經全面開放預購，包括誠品線上、五大唱片行和佳佳唱片行都可購得。習慣在誠品買書、逛文創的粉絲，只要進入網站，在搜尋欄打上「周杰倫太陽之子」，或是進入「影音 > 華語CD」分類，就能看到周杰倫最新專輯《太陽之子》的封面，輕鬆點擊加入購物車。作為買專輯的指標性老牌唱片行，五大唱片的預購頁面也非常清晰明瞭。不過，海外的粉絲要特別注意頁面下方的小紅字提醒，由於本商品包裝超重，若要寄送海外，需要另加國際運費NT$60元。同樣是樂迷們熟知且信賴的佳佳唱片，專屬預購頁面也已經上線，產品編號為5737275。介面簡單直覺，確認好選購數量，直接按下紅色的「直接購買」就大功告成。