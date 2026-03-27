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台中巨蛋選址再引爭議！市議員李中今(27)日在議會直言，認為市府強行將巨蛋塞進水湳經貿園區是「把大問題丟進小巷子」。預見未來將引發嚴重的交通癱瘓。他建議市府應重新評估，考慮落腳靜宜大學尚未開發的校地，以紓解市區壓力並帶動海線發展。李中指出，水湳經貿園區道路規劃過於狹窄，且區內建設密集，目前已有許多民間開發案因「交通影響評估」卡關。他舉親身經歷為例，日前參加國際會展中心開幕活動，散場時僅僅是為了上台74線快速道路，就在凱旋路口空等紅綠燈逾10分鐘。李中憂心，未來若會展中心與巨蛋同時舉辦活動，周邊交通恐將完全「動彈不得」。此外，李中也對土地利用效益提出質疑。他強調，目前超巨蛋預定地市價約達一千億元，市府卻採BOT模式開發，極不合理。他建議，市府應將該精華地段進行更高價值的開發或處分，並將巨蛋移往海線，利用靜宜大學現有且鄰近捷運藍線的閒置土地，藉此打造台中副都心，創造更大的區域效益。