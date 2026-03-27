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▲植蘊「芝麻高蛋白堅果飲」，喝起來就像芝麻凍飲，還能咬咬嚼嚼到堅果燕麥的口感與香氣。（圖／記者蕭涵云攝）

飲控能喝的植蘊手搖飲料！半杯都是料 真實口感曝光

▲酸酸甜甜的「莓果益生菌」，清爽口感擄獲眾多女性。（圖／記者蕭涵云攝）

▲飲控族也能喝！由營養師設計的機能手搖飲料來了。（圖／記者蕭涵云攝）

▲一沐日春季新品開喝牡丹花系列。（圖／一沐日提供）

一沐日：牡丹花春季新品開喝！

健康熱潮大起，台灣最大線上營養師平台Cofit，攜手合作輕食飲品牌植蘊Planté，打造飲控也能喝的手搖飲料「芝麻高蛋白」、「莓果益生菌」。一沐日春季新品則開賣牡丹花系列、搭配「粉粿牡丹檸檬」。台灣人幾乎人手一杯的手搖飲料，原本是營養師建議想要維持健康，必須戒掉的壞習慣。沒想到現在有業者打造飲控能喝的手搖飲料。全台最大線上營養師平台Cofit我的專屬營養師，累計超過21萬名學員，是不少網紅、模特兒都愛用的健康管理諮詢。而主打「輕食飲」的植蘊Planté，則是選用台灣茶與在地水果，融合優質蛋白、膳食纖維與植化素等原型食材，打造健康飲料。2026年雙方攜手推出由營養師設計的機能手搖飲料，以無糖豆漿為基底的「芝麻高蛋白堅果飲」，加入Cofit機能蛋白飲、搭配純芝麻粉與堅果燕麥，Cofit總營養師張宜婷表示，整杯「芝麻高蛋白堅果飲」含有27公克蛋白質，接近一般成人每日建議攝取量的三分之一，蛋白質含量高於約100公克的雞胸肉，還結合膳食纖維，一杯幾乎可抵一餐。而用新鮮蔓越莓、香蕉與柳橙調和的「莓果益生菌」，Cofit總營養師張宜婷分析，整杯含有約8公克膳食纖維，接近成人每日建議攝取量的三分之一；同時補充益生菌、19種酵素成分、Omega-3脂肪酸，推薦可補充外食族常見不足的蔬菜攝取量，兼具日常腸道保養。Cofit x植蘊 Planté聯名「芝麻高蛋白堅果飲」與「莓果益生菌奇亞飲」，皆為中杯119元，即日起至5月31日，於北車概念店與大直小公園店兩間指定門市開賣（數量有限，售完為止）。一沐日迎接春季，以「花中之王」牡丹花香入茶，全新牡丹花系列，即日起開喝清新「牡丹高山青」60元、無咖啡因的「牡丹蕎麥茶」60元、與酸香「粉粿牡丹檸檬」70元。官方表示，新品著重於牡丹花香氣的鋪陳與延展，有別於以往甜度或口感的堆疊，牡丹花系列主打在口中迸發優雅花香，融合茶韻後留下淡雅回甘。