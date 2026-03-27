健康熱潮大起，台灣最大線上營養師平台Cofit，攜手合作輕食飲品牌植蘊Planté，打造飲控也能喝的手搖飲料「芝麻高蛋白」、「莓果益生菌」。《NOWNEWS今日新聞》記者今（27）日開箱實際試喝，真實口感曝光。原本懷抱著健康飲品不會太好入口的想法，沒想到意外地覺得好喝，而且半杯都是料，很對咀嚼控的胃。一沐日春季新品則開賣牡丹花系列、搭配「粉粿牡丹檸檬」。
台灣人幾乎人手一杯的手搖飲料，原本是營養師建議想要維持健康，必須戒掉的壞習慣。沒想到現在有業者打造飲控能喝的手搖飲料。
全台最大線上營養師平台Cofit我的專屬營養師，累計超過21萬名學員，是不少網紅、模特兒都愛用的健康管理諮詢。而主打「輕食飲」的植蘊Planté，則是選用台灣茶與在地水果，融合優質蛋白、膳食纖維與植化素等原型食材，打造健康飲料。
飲控能喝的植蘊手搖飲料！半杯都是料 真實口感曝光
2026年雙方攜手推出由營養師設計的機能手搖飲料，以無糖豆漿為基底的「芝麻高蛋白堅果飲」，加入Cofit機能蛋白飲、搭配純芝麻粉與堅果燕麥，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，一入口就喝到濃醇芝麻與豆奶香氣，幾乎半杯都是料、口口都咬到堅果燕麥的顆粒口感，有點像是坊間常喝的奶凍飲，才喝一半就很有飽足感。
Cofit總營養師張宜婷表示，整杯「芝麻高蛋白堅果飲」含有27公克蛋白質，接近一般成人每日建議攝取量的三分之一，蛋白質含量高於約100公克的雞胸肉，還結合膳食纖維，一杯幾乎可抵一餐。
而用新鮮蔓越莓、香蕉與柳橙調和的「莓果益生菌」，記者試喝起來充滿酸甜風味，清爽中搭配蘆薈與奇亞籽的細粒口感，難怪很受女性歡迎。
Cofit總營養師張宜婷分析，整杯含有約8公克膳食纖維，接近成人每日建議攝取量的三分之一；同時補充益生菌、19種酵素成分、Omega-3脂肪酸，推薦可補充外食族常見不足的蔬菜攝取量，兼具日常腸道保養。
最讓《NOWNEWS今日新聞》記者意外的是，原本懷抱著健康飲品不會太好入口的想法，沒想到這兩款飲料都覺得好喝；而且半杯都是料，對於手搖飲料必點珍珠、茶凍等配料的咀嚼控來說，算是有被滿足到。
Cofit x植蘊 Planté聯名「芝麻高蛋白堅果飲」與「莓果益生菌奇亞飲」，皆為中杯119元，即日起至5月31日，於北車概念店與大直小公園店兩間指定門市開賣（數量有限，售完為止）。
一沐日：牡丹花春季新品開喝！
一沐日迎接春季，以「花中之王」牡丹花香入茶，全新牡丹花系列，即日起開喝清新「牡丹高山青」60元、無咖啡因的「牡丹蕎麥茶」60元、與酸香「粉粿牡丹檸檬」70元。
官方表示，新品著重於牡丹花香氣的鋪陳與延展，有別於以往甜度或口感的堆疊，牡丹花系列主打在口中迸發優雅花香，融合茶韻後留下淡雅回甘。
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全台最大線上營養師平台Cofit我的專屬營養師，累計超過21萬名學員，是不少網紅、模特兒都愛用的健康管理諮詢。而主打「輕食飲」的植蘊Planté，則是選用台灣茶與在地水果，融合優質蛋白、膳食纖維與植化素等原型食材，打造健康飲料。
2026年雙方攜手推出由營養師設計的機能手搖飲料，以無糖豆漿為基底的「芝麻高蛋白堅果飲」，加入Cofit機能蛋白飲、搭配純芝麻粉與堅果燕麥，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，一入口就喝到濃醇芝麻與豆奶香氣，幾乎半杯都是料、口口都咬到堅果燕麥的顆粒口感，有點像是坊間常喝的奶凍飲，才喝一半就很有飽足感。
Cofit總營養師張宜婷表示，整杯「芝麻高蛋白堅果飲」含有27公克蛋白質，接近一般成人每日建議攝取量的三分之一，蛋白質含量高於約100公克的雞胸肉，還結合膳食纖維，一杯幾乎可抵一餐。
Cofit總營養師張宜婷分析，整杯含有約8公克膳食纖維，接近成人每日建議攝取量的三分之一；同時補充益生菌、19種酵素成分、Omega-3脂肪酸，推薦可補充外食族常見不足的蔬菜攝取量，兼具日常腸道保養。
Cofit x植蘊 Planté聯名「芝麻高蛋白堅果飲」與「莓果益生菌奇亞飲」，皆為中杯119元，即日起至5月31日，於北車概念店與大直小公園店兩間指定門市開賣（數量有限，售完為止）。
一沐日迎接春季，以「花中之王」牡丹花香入茶，全新牡丹花系列，即日起開喝清新「牡丹高山青」60元、無咖啡因的「牡丹蕎麥茶」60元、與酸香「粉粿牡丹檸檬」70元。
官方表示，新品著重於牡丹花香氣的鋪陳與延展，有別於以往甜度或口感的堆疊，牡丹花系列主打在口中迸發優雅花香，融合茶韻後留下淡雅回甘。