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▲白蝶是1950至1960年代台語片黃金時期的指標性女星。（圖／翻攝自網路）

▲白蝶最為人熟知的代表作是1957年上映的台語神話片《呂洞賓三戲白牡丹》。（圖／翻攝自開放博物館）

資深台語片女星白蝶過世，享耆壽92歲，她的好姐妹、資深製作人周遊（阿姑）證實死訊，透露2個禮拜前，一群好朋友包括白蝶才一起聚會，送她返家後大家還互相傳Line訊息，沒想到，白蝶始終未讀，一直到17日才被常接送她的Uber司機發現，已經在家中安詳過世。據《壹蘋新聞網》報導，周遊表示，白蝶和家人沒有疏遠，只是選擇獨居，目前家屬已經設置簡易靈堂，一切後事低調處理，不會辦家祭、公祭，而周遊和老公李朝永與獅子會成員一起前往祭拜白蝶時，發現靈堂內只有一張桌子，連祭拜的祭品都沒有，眾人趕緊買花和祭品打點、布置，並一起在靈堂合唱白蝶生前最愛的歌曲，送別好友。白蝶（又稱白蝶子）是1950至1960年代台語片黃金時期的指標性女星，有「蚊帳西施」的稱號，她早年加入台語片拍攝行列，憑著清麗的外貌與古典扮相迅速受到片商青睞，在當時多以仙女、閨秀或神話人物的形象出現在銀幕上。活躍於戰後台語片興盛期的白蝶，見證了本省導演、製片與本土觀眾市場蓬勃發展的階段，成為那一代影迷心中具代表性的女角之一。白蝶最為人熟知的代表作是1957年上映的台語神話片《呂洞賓三戲白牡丹》，片中由林楓飾演呂洞賓，她則飾演白牡丹一角，是台灣早期著名的古裝神話作品，也奠定了她「仙女型」女演員的形象。