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天王回歸！周杰倫專輯銷量太驚人

「周氏情歌」掀回憶殺 網笑虧：沒歌詞聽不懂

▲部分粉絲認為周杰倫（如圖）新歌依然是經典的「周氏情歌」，讓人有種熟悉感，直呼「熟悉的周杰倫回來了」。（圖／記者朱永強攝影）

徒弟派偉俊參與製作 周杰倫新專輯充滿亮點

▲周杰倫找來徒弟派偉俊（如圖）參與7首歌製作，替專輯帶來不一樣的風格。（圖／IG patrickbrasca）

華語天王周杰倫睽違4年再度發片，推出全新專輯《太陽之子》，13首歌曲上線後立刻稱霸各大音樂平台，外界好奇周杰倫新歌真的這麼好聽？引起許多網友熱議，表示「這張比上一張更好聽」、「每天都循環播放」、「有人也覺得這次杰倫新專輯好聽到發瘋嗎」，另外還有人笑虧：「熟悉的周董回來了，一樣不開歌詞聽不懂！」天王回歸一舉一動都充滿話題。周杰倫專輯《太陽之子》已於3月25日上線，收錄13首歌曲，讓歌迷們一口氣聽到爽，數位專輯銷量短短幾天就已突破250萬張、銷售額突破4.6億元。周杰倫的音樂乘載了許多人的青春，新專輯一推出就受到熱烈討論。部分粉絲認為新歌依然是經典的「周氏情歌」，讓人有種熟悉感，直呼「熟悉的周杰倫回來了」、「沒歌詞聽不懂，就是這個感覺」、「〈西西里〉根本重回2005-2006之間，就是要這種曲好聽，但聽不懂歌詞的感覺啊」、「聽了會想哭是正常的嗎」、「周杰倫新專輯實在太頂，看不到退步的痕跡，詞曲作風都好讚」。多數網友對周杰倫這次的專輯給予好評，但也有聽眾認為新歌缺乏新意、記憶點，不如早期的經典作品。不過，即使網路上有些負評，但整張專輯仍讓人非常驚艷，充滿個人特色。另外，有網友發現這次專輯藏有小巧思，新歌〈那天下雨了〉歌詞「花落那一天」與〈晴天〉相呼應，讓人驚喜說：「我好喜歡他歌詞都互相呼應，很有畫面」、「晴天23年後的續集….」、「周杰倫抄襲了周杰倫」。周杰倫《太陽之子》除了自己創作，還找來徒弟派偉俊參與7首歌製作，替專輯帶來不一樣的風格，兩代音樂才子聯手讓人讚嘆「把周董新專輯拉到一個新的境界」、「周董的文藝復興原來是要靠你了」、「你讓我看到不同的杰倫，時代的改變，編曲的不同，厲害了小派」。周杰倫《太陽之子》實體專輯將於4月10日上市，定價為 949 元，現正熱烈預購中，歌迷可透過誠品、五大及佳佳唱片等通路搶先預訂。