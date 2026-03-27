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▲孫芸芸（左二）亮麗現身香港，臉上表情笑開懷，看似未受女兒未婚生女的紛擾影響。（圖／翻攝自微博）

▲26歲廖思惟成為單親媽媽，據傳女兒已經2歲多。（圖／廖思惟IG＠trinityliao）

▲孫芸芸（左）表示，支持愛女廖思惟的選擇，對女兒盡是疼愛。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

26歲廖思惟（Trinity）是第一名媛孫芸芸長女，她日前被爆出在澳洲未婚生子，女兒已經2歲多，儘管家務事被迫搬上檯面，孩子的生父身分傳聞滿天飛，47歲「最辣外婆」孫芸芸心情似乎不受影響，近日被目擊現身香港和好友聚會，臉上掛著燦爛笑容。據港媒《香港01》報導，剛升格為「最美外婆」的孫芸芸被拍到出現在香港會議展覽中心，身旁還有港星鍾鎮濤及太太范姜素貞，三人有說有笑，曝光的照片，可見孫芸芸穿OVERSIZE西裝外套，以下衣失蹤造型露出一雙仙鶴腿，臉上表情則笑開懷，看似未受女兒未婚生女的紛擾影響。一名男網友昨（26）日在小紅書發文，開頭就承認是廖思惟孩子的父親，兩人的女兒在2024年1月出生，目前已經2歲多，並否認外界所說自己在得知女方懷孕後就消失、不負責任等，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。」男網友表示，他和廖思惟在一年前分手，「分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。」現在兩方只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。針對廖思惟未婚產子、孩子的生父身分等消息，微風集團以「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心」回覆媒體，而孫芸芸則先是回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」後來二度發聲，希望外界留給女兒和孫女安靜成長的空間。