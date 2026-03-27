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國民黨臉書粉專今（27）日引用國際空污報告，譴責民進黨政府讓台灣空氣品質「暴跌」，卻鬧出烏龍。民進黨議員卓冠廷在Threads發文打臉，指出這項報告排名越後代表污染越低，台灣實質上是「進步20名」，痛批國民黨連內文都不看、簡直是文盲。對此，國民黨隨後撤文並發布道歉聲明，坦承內部夥伴對報告內容「理解錯誤」，將加強同仁教育訓練。國民黨最初的發文引述瑞士IQAir《2025全球空氣品質報告》，直指台灣排名從54名掉到74名是「暴跌了20名」，並點名全台最髒前三名都在南部，批評民進黨在南部有許多支持者，換來的卻是南電北送與用肺發電，質疑政府為了保住反核神主牌，關掉零排碳的核電，導致火電廠燃燒補缺口，諷刺南部人的肺成了政客的免洗濾網。此文一出遭到卓冠廷截圖，嘲諷「國民黨提供的笑話一則」，名次越後面代表空氣品質越好，台灣從54名變到74名，實際上是進步不是退步，且原始資訊與新聞早已寫得很清楚，他狠酸「為了打民進黨政府，國民黨連內文都不看就開罵。」國民黨臉書事後發聲明，表示對於夥伴理解錯誤深感抱歉，未來會針對同仁進行更謹慎的訓練教育與審查作業，並持續監督執政黨政策。