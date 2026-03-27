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▲周杰倫新專輯裡有許多藝術元素，還在〈太陽之子〉MV裡直接和梵谷談畫作。（圖／杰威爾音樂提供）

華語樂壇天王周杰倫近日以新專輯《太陽之子》回歸歌壇，再度引發粉絲瘋狂追星潮。而今（27）日再度傳出捷報，25日才發行的數位專輯，竟然才兩天就狂賣250萬張、銷售額也突破4億6000萬台幣，果然天王魅力無法擋。周杰倫在24日正式公開《太陽之子》同名主打歌MV，並於隔天發行數位專輯，如電影般的MV火速吸引大眾視線，讓等待已久的歌迷都直呼太值得。而專輯銷量也不斷傳出捷報，不只13首歌曲火速制霸各大音樂平台，還在今日銷量正式突破250萬張，銷售額也破4億6000萬台幣，讓眾人感嘆「只有周杰倫能超越周杰倫」。周杰倫在如今數位與實體唱片消長的年代，依然可以穩坐神壇，也證明了他的高人氣。據悉，在25日凌晨《太陽之子》全新專輯13首歌曲一上線，立刻衝上各大串流排行榜，數位專輯銷量火速突破200萬張，即將於4月10日發行的實體專輯，也在預購6天就衝破10萬張大關。周杰倫本次《太陽之子》的實體專輯大玩奢華藝術風。外盒採用歐風古典雕花窗設計，搭配燙金字體閃耀太陽光芒，打開後還附有無框畫封面、小畫板與迷你黑膠造型的 CD，把整張專輯包裝得宛如畫廊裡的藝術品。而主打歌〈太陽之子〉MV也致敬多幅名畫，克林姆1908年的《吻》（The Kiss）、愛德華霍普1942年的《夜鷹》（Nighthawks）、梵谷1889年的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》（Self-portrait with bandaged ear and pipe）、雅克路易大衛1793年的名畫《馬拉之死》（The Death of Marat）。其中，周杰倫還在MV中與梵谷大談藝術，宛如跨越時空的場景，引發大量討論。《太陽之子》實體專輯現正熱烈預購中，並將於4月10日正式發行。