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位於台北市南港區研究院路四段一處鐵皮工廠，今（28日）凌晨2時許傳出一起嚴重火警，現場不斷竄出火舌、濃煙，幾乎被燒成一片火海。承租工廠的一對6旬夫婦緊急報案，沒想到就在執勤員避難指導的過程中，因火勢蔓延和勤務指揮中心人員斷聯。台北市消防局派出超過百人搶救，在順利撲滅火勢後，搜救小組入內尋獲2具已被燒得焦黑的遺體，不排除為夫妻兩人，身分及起火原因為何仍有待釐清。據了解，這處工廠為一對年約60多歲的夫妻所承租，兩人平時住在工廠的2樓內。於火災發生當時，夫妻倆緊急撥打119求助。怎料，在執勤員同步進行線上避難指導關門阻擋濃煙，到相對安全空間避難的過程中，因火勢迅速蔓延太過迅速，雙方通話約20分鐘便斷訊。此外，由於起火位置狹窄且為水源困難區，除了頻頻斷水外，二樓的鐵皮結構甚至一度發生坍塌，且工廠內堆放物品多為易燃物，現場全面燃燒，搶救難度相當高。台北市消防局於凌晨2時7分獲報後，一共派遣各式消防車39輛、救護車4輛、救災機器人1架，無人機1架，人員112人，立即至現場佈水線灌救，火勢順利於清晨4時41分撲滅。另搜救小組深入搜索後，發現有2具焦屍，因嚴重損毀身份無法辨認，不排除為承租工廠的夫妻倆。初步了解，燃燒面積約為400平方公尺，起火原因仍有待進一步調查釐清。