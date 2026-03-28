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李昌鈺生前仍持續追案、寫書！追查真相燃燒至生命最終章

即便在生命最後數週，他仍然持續關注多起失蹤人口案件，並持續撰寫新書「從10起失蹤案件學到的教訓（Lessons Learned from 10 Missing Persons Cases）」。

▲被國際法醫界譽為「華人神探」的鑑識泰斗李昌鈺過世，子女發表聯合聲明，透露父親到生前都還在追案、寫新書。（圖／美聯社／達志影像）

李昌鈺一生「讓不可能成為可能」！遺願確定不辦公開告別式

將遵從李昌鈺務實且低調的性格，遺願是不舉辦公開追思儀式