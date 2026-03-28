被國際法醫界譽為「華人神探」的鑑識泰斗李昌鈺，在美國時間27日在內華達州亨德森（Henderson）的家中安詳辭世，享壽87歲。其子女雪莉·赫爾西（Sherry Hersey）與兒子史丹利·李（Stanley Lee）發表聯合聲明，追憶父親一生對於真相的執著就是「讓不可能成為不可能」，甚至到生前最後幾週都還在追案、寫新書，最後遺願則是不舉辦公開的追思儀式，感念各界長期支持父親。
李昌鈺生前仍持續追案、寫書！追查真相燃燒至生命最終章
李昌鈺的子女在聲明中提到，對世人而言，李昌鈺是享譽國際的鑑識科學先驅，但對家人而言，他更是一位不知疲倦、充滿智慧且熱愛世界的父親。「父親的大腦似乎永遠高速運轉，不斷分析周遭的一切，即便在生命最後數週，他仍然持續關注多起失蹤人口案件，並持續撰寫新書「從10起失蹤案件學到的教訓（Lessons Learned from 10 Missing Persons Cases）」。
聲明透露，李昌鈺生前特別強調，在數位線索日益重要的時代，跨機構與跨領域合作至關重要，並主張傳統「24小時通報等待期」有必要重新檢視。「直到生命的最後一刻，仍然思考要如何運用科學挽救更多生命、完善社會制度」。
李昌鈺一生「讓不可能成為可能」！遺願確定不辦公開告別式
李昌鈺子女說，父親一生致力於「讓不可能成為可能」，不僅在實驗室和犯罪現場追尋真相，也將心力投入教育，影響全球無數學生與專業人士，「看到他的學生在世界各地持續傳承所學，我們深感驕傲，這種影響力正不斷擴大。」
針對後事相關安排，李昌鈺家屬表示，將遵從李昌鈺務實且低調的性格，遺願是不舉辦公開追思儀式，而是希望外界以傳承與分享來紀念他，家屬誠摯邀請曾因為李昌鈺幫助或是生活、職業生涯中有被影響的人，都踴躍到Kudoboard留言板留下回憶的文字、照片。李昌鈺子女最後表示：「儘管父親的腳步已停，但其精神、嚴謹態度與智慧，將透過世人持續流傳」。
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李昌鈺的子女在聲明中提到，對世人而言，李昌鈺是享譽國際的鑑識科學先驅，但對家人而言，他更是一位不知疲倦、充滿智慧且熱愛世界的父親。「父親的大腦似乎永遠高速運轉，不斷分析周遭的一切，即便在生命最後數週，他仍然持續關注多起失蹤人口案件，並持續撰寫新書「從10起失蹤案件學到的教訓（Lessons Learned from 10 Missing Persons Cases）」。
聲明透露，李昌鈺生前特別強調，在數位線索日益重要的時代，跨機構與跨領域合作至關重要，並主張傳統「24小時通報等待期」有必要重新檢視。「直到生命的最後一刻，仍然思考要如何運用科學挽救更多生命、完善社會制度」。
李昌鈺子女說，父親一生致力於「讓不可能成為可能」，不僅在實驗室和犯罪現場追尋真相，也將心力投入教育，影響全球無數學生與專業人士，「看到他的學生在世界各地持續傳承所學，我們深感驕傲，這種影響力正不斷擴大。」
針對後事相關安排，李昌鈺家屬表示，將遵從李昌鈺務實且低調的性格，遺願是不舉辦公開追思儀式，而是希望外界以傳承與分享來紀念他，家屬誠摯邀請曾因為李昌鈺幫助或是生活、職業生涯中有被影響的人，都踴躍到Kudoboard留言板留下回憶的文字、照片。李昌鈺子女最後表示：「儘管父親的腳步已停，但其精神、嚴謹態度與智慧，將透過世人持續流傳」。