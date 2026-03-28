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台中市一名張男26日晚間持刀刺砍媽媽，又持刀全裸跑到大街上亂晃，嚇壞不少民眾，所幸張母被搶救後生命跡象穩定。張男被強制送醫後，還在急診詭異大笑，又怒吼「為什麼要殺死我？」情緒明顯異常。檢方昨日複訊後，向法院聲請暫行安置，中院裁定安置4月。中市南區高工路一棟社區26日晚間21時許，39歲住戶張男不明原因突然持菜刀攻擊媽媽，造成媽媽頭部、四肢多處失血，一度陷入昏迷，好險經救護人員搶救，目前生命跡象平穩。當時警方獲報抵達現場，發現張男情緒不穩，手持盾牌護身尾隨張男，再伺機以辣椒水合力壓制他並上銬逮捕，並戒護送醫治療，張男到院後仍持續失控大喊「為什麼要殺我？」據了解，張男平時與父母同住，24日開始無故未到班，同事為此還曾前往張家關心，但當時母親僅回覆「兒子身體不好」；里長也透露，這名男子的行為長期怪異，之前就曾經送醫住院半年；被砍的媽媽也曾抱怨，兒子太沉迷玄學，整個人越來越失控。案發時張父外出不在家，母子間疑因細故爆發衝突，進而將母親砍成重傷。鄰居表示，事發前曾聽見屋內激烈爭吵與尖叫聲，但不知發生何事。第三警分局昨日將人解送地檢署，檢方向法院聲請暫行安置，中院已經裁定暫行安置4個月。