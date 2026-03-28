我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林男犯案手法相當狡猾，不僅在犯案前後換裝甚至還假扮運動民眾。（圖／警方提供）

連刮刮樂也不放過！新北市板橋區浮洲環保公園一帶，近日發生多起機車置物箱財務遭竊事件。一名50歲的林姓男子專挑偏僻的堤外機車格下手，犯案後甚至會換上運動服來假扮運動的民眾，藉由犯案前後換裝來試圖躲避查緝。然而，專案小組運用科技偵查與大數據分析鎖定身分，於19日晚間成功將作案到一半的林男逮捕。據了解，這名50歲的林姓男子主要鎖定人煙稀少的堤外地區，針對停放該處的機車置物箱進行行竊。警方查出，林男犯案手法相當熟練，且為了規避查緝，林男不僅在作案前後會刻意更換身上衣物製造追查斷點，犯案後甚至會偽裝成一般運動民眾滯留在現場附近。藉由混淆視聽的手法企圖脫罪，行徑相當狡猾。經專案小組積極展開調查，運用偵查技巧外，也結合科技偵查與大資料分析，隨即辨識林男的身分及鎖定活動範圍，於19日晚間6時30分許發現林男又現身在板橋區堤外浮洲環保公園內機車停車場內作案，立即將其壓制逮捕，並查扣多項贓物包括現金2000元、面額200元的刮刮樂2張，全案機竊盜現行罪嫌移送新北地檢署偵辦。