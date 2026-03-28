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▲李昌鈺（右）1962年與宋妙娟（左）結婚，相互扶持55年，直到女方過世。（圖／翻攝自微博）

沒有宋妙娟就沒有李昌鈺！鶼鰈情深55年

▲李昌鈺（右）晚年由第2任妻子蔣霞萍（左）陪伴度過。（圖／翻攝自微博）

第二春蔣霞萍！李昌鈺：宋妙娟派來的天使

被譽為「華人神探」的國際鑑識專家李昌鈺，昨（27）日於美國內華達州辭世，享壽87歲，回顧他傳奇的一生，除了屢破奇案的輝煌成就，感情生活也備受外界關注，他與首任妻子宋妙娟鶼鰈情深，1962年娶回對方，曾感性直言：「沒有宋妙娟，就沒有李昌鈺」，怎料2017年宋妙娟過世，李昌鈺喪妻隔年再與香港企業家蔣霞萍步入婚姻，將女方形容為「宋妙娟派來照顧我的天使」，感情故事動人。李昌鈺與宋妙娟於1962年結婚，育有1子1女，女方來自馬來西亞，當年因前往警局辦事而與他結緣，李昌鈺曾感性直言：「沒有宋妙娟，就沒有李昌鈺」，感激賢內助不僅打理好家庭，更陪自己從默默無聞走到享譽國際，然而，2017年宋妙娟因中風病逝，使得極度依賴她的李昌鈺深受打擊，意志消沉到心灰意冷，甚至萌生出家的念頭。在人生最低潮時，企業家蔣霞萍走進了李昌鈺的生活，2人早在2004年於美國進出口商會活動上相識，身兼作家與香港嘉迪集團董事長的蔣霞萍，與李昌鈺同為江蘇同鄉，十年前她因弄丟箱子找李昌鈺幫忙，結下深厚緣分，見李昌鈺悲痛欲絕，蔣霞萍以特別助理身分留在身邊悉心照料，陪他慢慢走出低潮，重新找回對人生的希望，進而發展。2018年底，李昌鈺與蔣霞萍在美國康乃狄克州舊法院大樓登記再婚，婚禮上2人並未準備鑽戒，而是用黑色馬克筆在彼此手指上畫戒指，象徵平時做實驗與做家事時的樸實無華，這段黃昏之戀因時間點緊湊，曾引來外界質疑聲浪，對此，熟知內情的人士替李昌鈺抱屈，認為感情事不該被用來放大檢視，高齡能有人相伴照顧其實是件難得的美事。對於這段婚姻，李昌鈺滿懷感恩，將蔣霞萍形容為「宋妙娟派來照顧我的天使」，他曾觸景生情地表示，母親照顧了他20年，首任妻子陪伴近60年，80歲還能幸運遇到願意接力照顧他的女人，十分感動，蔣霞萍也承諾會以宋妙娟為榜樣好好伴他餘生，如今李昌鈺安詳辭世，他在生命最後一哩路，確實擁有了忠貞且溫暖的情感，不枉費此生。