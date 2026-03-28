近年中國資本大舉進軍泰國市場，餐飲、零售與旅宿遍地開花，卻在短短幾年內出現一波接一波撤店潮，引發外界關注。臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」發文分析指出，問題並非單純景氣或競爭，而是部分業者未能真正理解泰國市場與在地文化，最終難以長期經營。
觀察近兩三年泰國商業環境，從曼谷拉差達、拉瑪九，到清邁、芭達雅等地，曾出現大量中國資本快速進駐的現象。餐廳、商店甚至旅宿密集開設，一度讓部分商圈在短時間內樣貌大變。不過近期情勢逆轉，不少中國店家陸續歇業，且規模並非零星個案，而是呈現階段性收縮。
粉專指出，許多業者進入泰國後，仍沿用中國市場的經營邏輯，從菜單設計、服務流程到管理方式，多半採取「複製貼上」模式，缺乏在地調整。部分店家語言準備不足，服務人員難以以泰文溝通，導致顧客在點餐與詢問過程中出現障礙，影響整體消費體驗。
在餐飲層面，泰國消費者對味道與用餐體驗要求細緻，除了口味，服務與環境同樣重要。有分析認為，部分主打「正宗中國味」的餐廳，口味偏重油鹹，與泰國飲食習慣存在落差，初期或許具新鮮感，但難以形成回頭客。當價格相近時，消費者更傾向選擇溝通順暢、體驗完整的本地品牌。
此外，部分中國店家早期鎖定中國遊客與同鄉社群，形成封閉式消費圈。隨著旅遊型態改變，遊客開始偏好在地體驗，這類依賴單一客群的經營模式逐漸失去優勢，也缺乏穩定的本地客源支撐。
泰國市場本身對外來品牌並不排斥，但重視經營態度與文化尊重。有在地觀察指出，部分業者抱持資本優勢思維，忽略在地節奏與規則，導致品牌形象受損。另一方面，泰國社群近年對部分外資經營模式產生疑慮，包括人頭股東、規避法規、灰色進口與勞動管理問題，進一步影響消費信任。
另外，中國商業常見的快速複製與價格競爭模式，也在泰國市場出現。同類型店鋪短時間大量湧現，產品差異縮小，最終只能以價格戰競爭。然而泰國的租金、法規與市場結構不同，削價策略難以長期支撐，部分業者陷入虧損循環。
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」認為，這波關店潮反映的並非國籍問題，而是經營心態。跨國市場競爭關鍵在於是否願意融入當地、建立信任與調整策略。缺乏在地理解與長期經營思維，即使資金充足，也難以在市場中站穩腳步。
從產業角度來看，東南亞市場近年快速成長，各國消費者特性差異明顯，企業若無法因地制宜，容易在初期熱潮後面臨淘汰。這波中國店撤出潮，也被視為區域市場成熟過程中的一環。
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粉專指出，許多業者進入泰國後，仍沿用中國市場的經營邏輯，從菜單設計、服務流程到管理方式，多半採取「複製貼上」模式，缺乏在地調整。部分店家語言準備不足，服務人員難以以泰文溝通，導致顧客在點餐與詢問過程中出現障礙，影響整體消費體驗。
在餐飲層面，泰國消費者對味道與用餐體驗要求細緻，除了口味，服務與環境同樣重要。有分析認為，部分主打「正宗中國味」的餐廳，口味偏重油鹹，與泰國飲食習慣存在落差，初期或許具新鮮感，但難以形成回頭客。當價格相近時，消費者更傾向選擇溝通順暢、體驗完整的本地品牌。
此外，部分中國店家早期鎖定中國遊客與同鄉社群，形成封閉式消費圈。隨著旅遊型態改變，遊客開始偏好在地體驗，這類依賴單一客群的經營模式逐漸失去優勢，也缺乏穩定的本地客源支撐。
泰國市場本身對外來品牌並不排斥，但重視經營態度與文化尊重。有在地觀察指出，部分業者抱持資本優勢思維，忽略在地節奏與規則，導致品牌形象受損。另一方面，泰國社群近年對部分外資經營模式產生疑慮，包括人頭股東、規避法規、灰色進口與勞動管理問題，進一步影響消費信任。
另外，中國商業常見的快速複製與價格競爭模式，也在泰國市場出現。同類型店鋪短時間大量湧現，產品差異縮小，最終只能以價格戰競爭。然而泰國的租金、法規與市場結構不同，削價策略難以長期支撐，部分業者陷入虧損循環。
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」認為，這波關店潮反映的並非國籍問題，而是經營心態。跨國市場競爭關鍵在於是否願意融入當地、建立信任與調整策略。缺乏在地理解與長期經營思維，即使資金充足，也難以在市場中站穩腳步。
從產業角度來看，東南亞市場近年快速成長，各國消費者特性差異明顯，企業若無法因地制宜，容易在初期熱潮後面臨淘汰。這波中國店撤出潮，也被視為區域市場成熟過程中的一環。