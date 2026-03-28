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▲蘿莉塔和戴偉智（右）交往4年後帶球結婚，兩人婚後曾在節目提到外遇與財產分配等議題，引發許多討論。（圖／戴偉智IG）

藝人蘿莉塔（李家佳）自《大學生了沒》出道以來，憑藉直率敢言的螢幕形象擄獲不少粉絲，2023年升格人母後，更經常在社群平台分享育兒甘苦談。然而，她昨（27）日卻在臉書拋出震撼彈，透露自己日前獨自推著娃娃車帶女兒散步時，下腹部突然傳來一陣異樣的劇痛，當場驚覺：「我疝氣了！就是腸子掉下來。」面對這突如其來的生理危機，蘿莉塔當下的反應卻非求救，她感性表示，當時看著娃娃車內睡得正香甜的女兒，實在不忍心將她吵醒，只好咬牙忍受腹部強烈的撕裂感與不適，強撐著身體繼續推車散步。直到女兒自然醒來後，她才趕緊加快腳步回家，這段驚魂路讓網友直呼：「這就是所謂的為母則強！」更令人不可思議的是，蘿莉塔回家後的處置方式極其大膽。她透露自己返家後，試圖想辦法手動將掉出的腸子「推回原位」，並驚訝自己竟然真的做到了，「穿緊一點的褲子然後縮成一團，慢慢就推回去了」，她自嘲：「自己都覺得不可思議！」對此，不少醫學專業背景的網友也提醒，雖然「復位」是暫時緩解，但疝氣通常難以自癒，長期忽視可能導致腸阻塞或壞死，建議還是要尋求專業醫師評估是否需要手術修補。現年41歲的蘿莉塔，感情與家庭生活一直是媒體焦點。她在2023年元旦接受交往4年的模特兒男友戴偉智求婚，同年7月挺著大肚子完成登記，並於8月順利產下愛女。雖然兩人從求婚到婚後，曾因「外遇條款」與財產協議在節目上引發熱議，甚至被網友調侃是「相愛相殺」的組合，但自從女兒出生後，蘿莉塔全心投入育兒，夫妻倆也逐漸建立起家庭默契，目前一家三口家庭狀況非常穩定。