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馬來西亞柔佛州巴西古當發生一起令人心碎的火災意外，一名年僅4歲的男童在貨車車內等候父親時，車頭突發火勢，短時間內迅速延燒。由於火勢過於猛烈，男童父親即使在場，也無力將孩子救出，只能親眼目睹悲劇發生。根據當地媒體報導，事故發生在27日上午10點46分，消防單位接獲通報後，隨即派出6名人員前往現場灌救。初步了解，男童父親當時將貨車停放在工地後，短暫離開處理工作，讓孩子留在車內等待，未料車頭突然起火。火勢迅速蔓延，現場民眾一度嘗試使用6具乾粉滅火器滅火，甚至出動挖土機鏟土覆蓋火源，但仍無法阻止火勢擴大。消防人員到場後發現，男童已受困車內，最終不幸被燒成焦屍，當場死亡。消防單位指出，該輛貨車車頭約有60%遭火勢吞噬，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。事故發生後，男童遺體已交由警方處理，相關單位也將展開後續鑑識作業。