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為因應燃油供應壓力，緬甸政府宣布實施新的燃油配額制度，依車輛排氣量限制每週可加油次數與總量，其中自小客車每週最多僅能加油2次。新措施已於27日起在內比都、仰光、曼德勒及東枝上路，並將逐步擴及全國。根據緬甸能源部規定，排氣量2000cc以下車輛，每週配額為35公升，最多加油2次；2000至3000cc車輛，每週可加40公升，同樣限2次；3000cc以上車輛則為45公升，亦為每週2次。所有車主須在一週內使用完配額，未使用部分不得累積。新制度要求車輛須配有防偽車稅貼紙，才能在加油站透過系統掃描並記錄加油額度。若需跨區補充燃油，則須憑原始收據進行查驗。部分車輛如長途客運巴士、救護車及垃圾清運車，則不受固定配額限制，但仍需經加油站核實。此外，重型卡車須至市區外指定站點，以條碼或QR Code系統進行加油；農業機具與小型工業設備用油，則須提出申請並由加油站登記後供應。官方表示，此舉是為了確保燃油分配公平，同時強化全國燃油使用的監管機制。不過外界也關注，此政策恐對民生交通與經濟活動帶來進一步影響。