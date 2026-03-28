我是廣告 請繼續往下閱讀

國立中山大學校友總會27日舉辦「第12屆第一次會員大會暨交接典禮」，欣巴巴事業董事長、國立中山大學校友總會第10與11屆理事長黃烱輝，圓滿完成任期榮譽卸任，並由現任北極光電、華彩塗料總經理及海順營造負責人陳建志正式接任第12屆理事長。身為中山大學 EMBA第14屆暨109年中山大學傑出校友的黃烱輝，在擔任理事長期間，致力於搭建校友與學校之間最有效率的交流平台。他帶領團隊推動多元服務，曾主辦規模空前的校友總會聯合春酒，並協辦四十週年校慶聯合餐會。此外，他亦透過設立「公益信託巴巴慈善基金」，長期投入各項公益活動、支持弱勢群體。感念母校培育與已故黃俊英教授的提攜，黃烱輝更以實際行動支持母校籌設醫學院的宏願。他捐贈新台幣2億元作為校務基金，專款專用於興建中山大學仁武校區的醫學教學大樓，該筆款項已全數撥入。接任第12 屆理事長的陳建志博士，為現任北極光電及華彩塗料總經理，亦是具備中正大學電機博士與中山 EMBA 雙學位的專家 。獲選為中山大學工學院110 年傑出校友，曾任中山管院第21屆 EMBA 校友會會長，亦曾榮獲「中小企業創新研究獎」及「台灣精品獎」等肯定。陳建志表示，接任後將致力於落實社會責任與專業傳承，未來校務執行將聚焦於兩大核心方向。包含「公益活動投入」延伸其長期支持「公益愛行腳」等慈善活動的初衷，號召全台校友資源投入在地關懷，將中山人的熱情與影響力具體實踐於各項社會公益行動中。此外，成立「中山跨域顧問平台」，該平台旨在結合健康、法律與財務專業，提供具備公益性質的高品質諮詢服務。陳建志指出，民眾或校友在面對健康規劃、法律訴訟或財務稅務等人生重大轉折時，往往缺乏中立且專業的建議。透過此平台，將匯聚校友中的頂尖醫學專家、律師與財務顧問，建立一個具公信力的窗口，讓專業知識不再有門檻，成為守護大眾生活決策的最強後盾。陳建志表示，將秉持農家子弟樸實、拚搏的精神，帶動中山大學校友總會與產業及社會緊密鏈結。他強調：「我們不只是一個聯誼組織，更是一個有溫度的專業守護者」。