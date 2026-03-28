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▲焦凡凡產後7天氣色超好。（圖／焦凡凡IG@fan0914fan）

藝人婁峻碩與焦凡凡在21日迎來兒子誕生，正式升格為新手爸媽。沒想到生完7天，焦凡凡突於今（28）日公開產後真實近況，只見她的超近自拍照中，皮膚看起來超細緻，完全不像剛生完的人。焦凡凡也驚喜曝光秘訣，表示餵母奶比消脂針效果還好，「七天臉整個消風」。焦凡凡今日曬出產後真實近況，於IG限時動態上傳超近自拍照，只見她穿著藍色睡衣，留著俏麗短髮、俏皮的將鼻子皺在一起，露出淡淡笑容。仔細一看，她的皮膚竟然素顏也一樣看起來超細緻。焦凡凡也透露美貌秘訣，「欸真的猛，餵母奶效果超過任何消脂針…七天臉整個消風」，氣色跟狀態都非常好。事實上，焦凡凡日前曾表示自己就算生小孩，也不會當全職家庭主婦，在產後3個月就會開始復出，會兼顧家庭與事業。而如今看到焦凡凡產後7天就這麼好的狀態，也讓大家更加期待她當媽後的未來動向。婁峻碩在焦凡凡懷孕後，就直接化身為寵妻魔人，要焦凡凡「能坐就不站、能躺就不坐」，還規定她不能坐沙發，只能躺在貴妃椅上，宛如被供養一般，婁峻碩對此表示「一切只為了老婆和孩子健康」。而在誕下孩子時，婁峻碩全程在產房陪伴，卻極為冷靜，完全沒掉一滴淚，但他自曝其實「感性」早在前一晚就已經釋放，他透露，在生產前一個深夜，獨自想到隔天就要正式當爸爸、迎來家庭新成員，內心湧現巨大的感動，當時就忍不住激動到眼眶泛淚。到了正式生產現場，他則切換回「強大後盾」模式，一旁默默陪伴愛妻。