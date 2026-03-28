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環境部今（28）日於臺北建國假日花市舉辦「三袋同行 減塑升級」啟動記者會，環境部部長彭啓明帶領資源循環署長賴瑩瑩，並邀請近20個產官學民單位代表出席，宣示透過公私協力與數位工具導入，從購物行為、場域管理到循環再利用機制全面優化，打造可複製、可擴散的綠色市集典範，讓「不塑購物」成為民眾的日常選擇。環境部表示，減塑政策已從傳統的「限制」轉向「場域深耕」，建國花市也由「政府主導」邁向「花市主導」的轉型階段，打造可長期運作且可複製的綠色市集典範。在既有成果基礎上，今年進一步提出「三袋同行 減塑升級」行動，從行為擴散與使用體驗雙軌併進，推出多項具體措施，讓減塑成為兼具美學與實用的消費選擇。建國花市場域限定的有三大升級亮點：啟動「減塑示範淨區」，於花市的第六區設立示範專區，場域內將設置顯眼的減塑專區標示，目標該區域20家以上攤商主動不提供塑膠袋，強化消費者的不塑購物體驗。植感循環袋 2.0會員制，推出由再生材料（RPET）製作的專屬植感提袋，並結合「攜袋回購優惠」的會員機制，增加花友的重複使用意願。花盆回收再利用，現場展示舊盆器回收機制，透過公私協力將廢棄花盆破碎並再製成文創產品或裝置藝術，賦予資源新生命。除了在地場域，環境部也同步啟動兩項要推廣至全國的減塑計畫：「袋袋箱傳」媒合平台(https://sup.moenv.gov.tw/)，以建國花市的成功經驗作為可複製的綠色模板，讓企業、機關、學校、團體等共同響應募集民眾家中囤積的閒置紙袋與環保袋，透過媒合平台導流至商圈或市場；現場也預告「減塑 Easy Life」獎勵機制，環境部攜手悠遊卡公司，將於4月2日正式啟動數位回饋功能。屆時民眾在指定期間內，自備購物袋感應紀錄後，可透過「悠遊付APP」累積點數兌換好禮，將環保行為數位化並給予獎勵。彭部長指出，從建國花市的實地觀察發現，民眾雖親近自然、熱愛花卉，卻仍高度依賴塑膠袋，凸顯減塑在民生場域推動的挑戰，也因此強調建國花市若能成功轉型為減塑示範點，將具全台指標意義。今年將透過「袋袋箱傳」計畫結合企業資源，建立循環袋平台，促進民眾、攤商與企業間的資源共享，降低一次性塑膠使用，並結合城市綠化政策，帶動環保與產業發展的正向循環；同時強調減塑不宜僅靠強制手段，這次活動透過悠遊付紀錄減塑行為提供誘因，推動文化改變，讓民眾從日常選擇中逐步實踐減塑，形成長遠的善的循環。環境部說明，建國假日花市自114年8月起，推動「花漾新生活 植感自己袋」減塑行動，以「讓減塑變得容易」為核心理念，由花市自治會整合攤商力量推動「三袋同行」措施，包括自備購物袋、借用循環袋及二手袋再使用。推動以來，民眾採行不塑購物（如自備袋、重複使用袋、紙箱裝填或自備推車等）的比例，由1.5%提升至10%，逐步帶動消費行為轉變。統計民眾自備購物袋達1萬5,000人，去年循環袋借用超過5,000次，也募集了超過1萬個二手袋！這次花市減塑升級，也將結合AI更精確掌握場域內各類提袋的使用趨勢以提供管理單位優化引導方向，並能作為未來將此模式輸出至其他市集的重要參考數據。