許多人遇到肚子痛，直覺反應就是腸胃出狀況，習慣先吞胃藥來緩解，但其實腹痛原因百百種，不一定只有腸胃有問題！營養師高敏敏指出，腹部裡包含肝膽、胰臟、泌尿系統以及生殖器官等，不同位置的疼痛可能暗示著不同器官的警訊。為此，她提供「腹痛九宮格」圖解，教民眾如何初步判斷，並針對不同症狀給予實用的飲食建議。
「腹痛九宮格」一次看
高敏敏指出「腹痛九宮格」的看法是以「肚臍為中心」，在腹部畫出一個「井」字，將正面腹部分成九個區域，可透過疼痛發生的位置，對照該區域常見的相關器官，初步推測是哪個系統需要特別留意：
◼︎右上腹：多與肝臟、膽囊相關，常見如肝炎、肝硬化、膽囊炎、膽結石。
◼︎中上腹：多與胃部及消化系統有關，如消化不良、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍。
◼︎左上腹：可能與胃或胰臟相關，常見有胃病、胰臟炎、胰臟疾病等。
◼︎右側腹：常見為泌尿或腸道問題，例如腎結石、輸尿管結石、降結腸病。
◼︎中腹部：可能與腸道急症有關，如急慢性腸炎、急性闌尾炎、小腸扭轉、腸道蛔蟲。
◼︎左側腹：同樣常見泌尿或腸道相關問題，有腎結石、輸尿管結石、降結腸病等。
◼︎右下腹：需特別留意，大多是闌尾炎、尿路結石、異位妊娠、卵巢囊腫等狀況。
◼︎中下腹：可能與骨盆腔或直腸相關，常見有腹腔炎、直腸炎、前列腺炎、睪丸炎。
◼︎左下腹：常見於腸道或生殖系統，如乙狀結腸炎、附件炎、宮外孕、精索炎等。
肚子痛怎麼吃？4大常見症狀營養補充指南
除了就醫確認症狀外，若有以下常見的腹痛類型，高敏敏也提出了相應的飲食與營養補充方向：
消化不良、胃痛、胃炎：建議少量多餐，避免一次吃太多，且飲食以溫熱型為主，避免冰冷刺激。營養方面可補充維生素B群支持能量代謝，另外攝取「鋅」也有助於胃黏膜修復。
腸炎、腹瀉、腸絞痛：首要任務是補足水分與電解質以避免脫水。建議暫時避免吃高纖蔬果，以降低對腸道的刺激，可補充益生菌幫助腸道菌相平衡。
膽囊、肝臟相關疼痛：飲食務必以「減油」為原則，避免暴飲暴食。建議多補充天然植化素與抗氧化營養素，如維生素C、維生素E。
泌尿道結石相關疼痛：水分一定要喝夠，才能幫助尿液稀釋，需留意高草酸食物的攝取，礦物質攝取應均衡，避免過量補鈣。
僅能初步判斷，6大危險狀況「快就醫」
最後，高敏敏也提醒，「腹痛九宮格」僅能協助民眾做初步判斷方向，絕對不能單靠位置就自行診斷，若出現劇烈疼痛、疼痛持續惡化、發燒、嘔吐、黑便，或是女性出現疑似懷孕相關的腹痛等6大危險狀況，請務必盡速就醫檢查與治療，以免延誤黃金就醫時間。
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高敏敏指出「腹痛九宮格」的看法是以「肚臍為中心」，在腹部畫出一個「井」字，將正面腹部分成九個區域，可透過疼痛發生的位置，對照該區域常見的相關器官，初步推測是哪個系統需要特別留意：
◼︎右上腹：多與肝臟、膽囊相關，常見如肝炎、肝硬化、膽囊炎、膽結石。
◼︎中上腹：多與胃部及消化系統有關，如消化不良、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍。
◼︎左上腹：可能與胃或胰臟相關，常見有胃病、胰臟炎、胰臟疾病等。
◼︎右側腹：常見為泌尿或腸道問題，例如腎結石、輸尿管結石、降結腸病。
◼︎中腹部：可能與腸道急症有關，如急慢性腸炎、急性闌尾炎、小腸扭轉、腸道蛔蟲。
◼︎左側腹：同樣常見泌尿或腸道相關問題，有腎結石、輸尿管結石、降結腸病等。
◼︎右下腹：需特別留意，大多是闌尾炎、尿路結石、異位妊娠、卵巢囊腫等狀況。
◼︎中下腹：可能與骨盆腔或直腸相關，常見有腹腔炎、直腸炎、前列腺炎、睪丸炎。
◼︎左下腹：常見於腸道或生殖系統，如乙狀結腸炎、附件炎、宮外孕、精索炎等。
肚子痛怎麼吃？4大常見症狀營養補充指南
除了就醫確認症狀外，若有以下常見的腹痛類型，高敏敏也提出了相應的飲食與營養補充方向：
消化不良、胃痛、胃炎：建議少量多餐，避免一次吃太多，且飲食以溫熱型為主，避免冰冷刺激。營養方面可補充維生素B群支持能量代謝，另外攝取「鋅」也有助於胃黏膜修復。
腸炎、腹瀉、腸絞痛：首要任務是補足水分與電解質以避免脫水。建議暫時避免吃高纖蔬果，以降低對腸道的刺激，可補充益生菌幫助腸道菌相平衡。
膽囊、肝臟相關疼痛：飲食務必以「減油」為原則，避免暴飲暴食。建議多補充天然植化素與抗氧化營養素，如維生素C、維生素E。
泌尿道結石相關疼痛：水分一定要喝夠，才能幫助尿液稀釋，需留意高草酸食物的攝取，礦物質攝取應均衡，避免過量補鈣。
僅能初步判斷，6大危險狀況「快就醫」
最後，高敏敏也提醒，「腹痛九宮格」僅能協助民眾做初步判斷方向，絕對不能單靠位置就自行診斷，若出現劇烈疼痛、疼痛持續惡化、發燒、嘔吐、黑便，或是女性出現疑似懷孕相關的腹痛等6大危險狀況，請務必盡速就醫檢查與治療，以免延誤黃金就醫時間。