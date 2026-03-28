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▲網友於社群Threads發文感嘆，3月體感漫長。（圖／翻攝自＠sslc____）

2026請假攻略！下半年2超強連假

▲2026年連假請假攻略最新版！一堆都可以放9天、10天連假自己任選，運用特休可以有更多時間休息。（圖/NOWNEWS社群中心製）

3月怎麼還沒過完！近日一名女網友於社群Threads發文感嘆：「欸你們不覺得三月超長的嗎？怎麼到下禮拜都還有三月的份啊？」致使大眾一翻開行事曆，才發現本月竟有5週，從週日到隔週一滿滿31天，網友接連崩潰喊：「感覺過了一世紀」、「這個3月真的有夠久」，對此《NOWNEWS今日新聞》整理出體感時間緩慢的4大原因，包括身心問題、沒有長假、特殊日曆排版及春季疲勞。為什麼3月會讓人覺得特別久？這其實是心理錯覺，首先是「心理對比」，2月天數短，緊接著31天的3月，工作日落差大，導致心裡覺得累，其次是「沒有長假」，春節與假期過後3月無連續法定長假，持續工作讓疲勞不斷累積。第3個原因是「特殊日曆排版」，有時3月最後一週銜接下個月，加上週五至週一的連續性，讓人產生這個月怎麼都過不完的感受，最後則是「春季疲勞」，季節交替之際人們容易感到疲倦，也就是春困，無形中增加了心理負擔感。事實上，3月僅是陽曆規律的31天，並非天文學上有特殊長度，覺得日子難熬，純粹是因為高強度工作產生的疲倦，好在漫長的3月終將畫下句點，大家不妨適時放慢腳步，再撐一下就能迎來4月清明連假，期待盡快好好放鬆充電。2026年清明節在4月5日（星期日），兒童節則為4月4日（星期六），兩者皆為國定假日，且都落在週末，依照《紀念日及節日實施條例》規定，將進行補假安排，因此今年形成4月3日至4月6日共4天的連續假期，清明連假可透過請假延長為10天長假。請4月27日至30日4天，可休9天。請6月15日至18日4天，可休9天。請9月21日至24日4天，可休10天。請10月5日至8日4天，可休9天。請10月27日至10月30日4天，可休9天。請12月21日至12月24日4天，可休9天。請12月28日至12月31日4天，可休10天。