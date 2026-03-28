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▲周杰倫巨型廣告看板現身紐約時代廣場。（圖／杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫暌違近四年再度出擊，全新專輯《太陽之子》數位版在發片不到4天的時間內，銷售量已突破264萬張。為了慶祝，全球16座城市包括紐約、洛杉磯及台北，也可看見周杰倫的巨型看板，讓周董本人相當興奮，特別在社群平台上親切叮嚀粉絲：「有看到記得 @ （標記）我。」周杰倫巨幕電子看板在各大城市登場，包括Spotify在紐約時代廣場Time Square 25層樓高的巨型螢幕，YouTube Music的看板也在紐約時代廣場不遠處的百老匯大道上，同時在洛杉磯落日大道、香港海港城也出現YouTube Music的看板，騰訊旗下的QQ、酷狗的看板也在紐約時代廣場露出，台北也有三個大看板在信義區，今天總計有16個巨型看板在台北、紐約、洛杉磯、香港、三亞、武漢、西安、天津、無錫登場，騰訊將陸續共有48個看板出現各大城市。特別的是，Spotify、YouTube Music、QQ、酷狗等四大平台的看板同時出現在紐約時代廣場Time Square，同步慶祝周杰倫《太陽之子》專輯的誕生，周杰倫也不忘跟粉絲說：「有看到記得@我」。除了《太陽之子》MV在網路上掀起熱潮，專輯裡其他歌曲也引起熱烈討論，許多cover的出現吸引了周杰倫的目光，他常常將歌迷拍的cover畫面po到IG上，笑說：「看到好多有趣的創意！」他也會給粉絲意見，像是「創意可以，但key要調一下」、「和弦要再抓一下」，也會誇獎粉絲「Nice cover！」天王在社群上與粉絲互動，讓歌迷驚喜連連。而《太陽之子》MV裡共致敬了30幅世界知名畫作，粉絲像是尋寶一般，認真剖析起MV的奧妙。MV成功引起關注，幕後的視覺創意團隊功不可沒！他們是來自紐西蘭、享譽全球的Wētā Workshop公司，這支媲美好萊塢大片的MV花絮從今天起，陸續在周杰倫官方YouTube頻道裡露出，讓粉絲一窺MV幕後精彩的製作過程。在實體專輯設計上，周杰倫同樣傾注了藝術巧思。包裝外盒採用精緻的歐風古典雕花窗設計，外框燙金營造出如太陽般的閃耀質感。打開外盒後，內部以「名畫與裱褙」為核心概念，收錄無框畫封面、小畫板以及設計成迷你黑膠造型的CD片。《太陽之子》實體專輯預計於4月10日正式上市，現正於各大通路熱烈預購中。