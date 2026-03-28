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▲現在效力於美職的大谷翔平，過去在日職隸屬於北海道日本火腿鬥士隊，與台灣球星陽岱鋼共事多年。（圖／美聯社／達志影像）

中職新賽季在今（28）日熱鬧開打，而「國防部長」的張育成最近接受訪問時，聊到經典賽（WBC）台日大戰，和大谷翔平短暫碰上的幕後花絮，兩人原本還有說有笑打招呼，結果下一秒大谷翔平立刻換上殺氣騰騰的戰鬥表情，讓張育成笑說可能是因為台灣12強贏日本，所以要復仇。而他也回憶，與大谷翔平的第一次會面是在2021年的美職大聯盟賽場，當時他效力守護者隊鎮守一壘，大谷敲安上壘後劈頭就問：「你認識陽岱鋼嗎？」相當有親和力。本屆經典賽台日戰中，大谷翔平首局首球敲出二壘安打，隨後推進至三壘，與鎮守三壘的張育成有短暫互動。當時賽後張育成受訪表示，雙方沒有聊什麼，就是單純打招呼而已，強調比賽中彼此都很專注，互動僅止於基本寒暄。不過張育成日前在《LINE TODAY》節目訪問中，補充分享了和大谷翔平的互動細節，他先是回憶兩人首次碰面是在大聯盟時期，而這次在經典賽再次遇上，他主動向大谷打招呼並簡單寒暄，對方也回應笑著回應，原本氣氛輕鬆。但或許是要為了12強的敗北復仇，大谷翔平在對話結束後，隨即變臉轉為比賽模式，眼神變成要戰鬥的狀態，殺氣騰騰的反差感，讓張育成都開玩笑說：「不好玩了」。至於張育成第一次遇到大谷翔平則是在美國，2021年的某場比賽中，張育成所屬球隊克里夫蘭守護者，剛好與大谷翔平當時所屬的球隊洛杉磯天使交手，在大谷翔平擊出安打上壘後，在壘包上碰上張育成，還主動詢問：「認不認識陽岱鋼？」張育成則回應：「不太熟，但他是前輩，要尊敬他」逗笑大谷翔平。事實上，大谷翔平與台灣球星陽岱鋼過去曾在日本職棒北海道日本火腿鬥士隊共事多年，建立深厚情誼，不僅在場上互動密切，私下也曾相約用餐、保持聯絡，關係相當友好 。