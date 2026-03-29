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▲董潔（右）曾被梁朝偉（左）寵愛，一度傳出被劉嘉玲封殺。（圖／翻攝自微博）

梁朝偉寵愛惹怒劉嘉玲

▲王大治（左）、董潔（右）雙雙出軌發生婚外情。（圖／年代MUCH）

婚內出軌靠霍建華翻紅

▲董潔（如圖）飾演「富察皇后」廣為台灣觀眾熟知。（圖／翻攝微博）

44歲的中國女星董潔，年輕時氣質清新，當年被名導張藝謀相中擔任《幸福時光》女主角，成為繼鞏俐、章子怡後的第三代「謀女郎」，出道初期合作梁朝偉，迅速在演藝圈站穩腳跟，對方親自帶著她出席各種公開場合，甚至上台合唱、送上手鐲，只不過董潔後來嫁給潘粵明，婚內出軌王大治形象大傷，後來靠著和霍建華合作《如懿傳》才重新翻紅。2003年，董潔與梁朝偉合作電影《2046》結緣，兩人經常一起跑宣傳，梁朝偉的眼神總充滿關愛，男方生日時她更千里迢迢送上蛋糕，據傳，梁朝偉曾被直擊在金飾店買了一對鐲子，原以為要送給劉嘉玲，沒想到卻出現在董潔手上，她甚至戴著手鐲出席有正宮在的場合，傳言此舉惹怒了劉嘉玲，導致傳言遭封殺，雙方見面與合作機會逐漸變少。失去倚仗後，董潔在拍攝電視劇《紅衣坊》時與男星潘粵明相戀，兩人於2008年結婚，隔年生下兒子，然而，這段婚姻卻在2012年畫下休止符，當時董潔控訴男方好賭、粗暴無理且欠債，未料隔年狗仔爆出她勾搭上已婚的「最醜影帝」王大治，兩人激吻擁抱的照片流出，王大治卻打死不認，讓董潔的清純形象受到重挫跌落谷底，事業也停擺。歷經風波沉寂多年，董潔在2018年迎來轉機，她參演《如懿傳》飾演富察皇后，與飾演乾隆的霍建華有許多對手戲，靠著這部戲成功重拾新生，再次進入觀眾眼裡，曾有說法指出，乾隆一角原本開出約台幣7.2億元價碼屬意梁朝偉出演，卻遭劉嘉玲說什麼也要擋下，對此，劉嘉玲曾向媒體否認，回應這些並非事實，強調自己不是膚淺的女人。如今的董潔，已走出當年陰霾，用實力證明自我價值，近幾年她陸續接演《幸福一家人》、《國色芳華》及《櫻桃琥珀》等多部戲劇，持續在螢光幕前發熱。此外，她也勇敢跨出舒適圈，參與綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季。在節目中展現絕妙舞姿的她，不僅讓大眾看見她有別於以往另一面，也為自己的演藝生涯寫下全新篇章，令人敬佩。