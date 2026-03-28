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▲吳宗憲今晚演唱會，在勁歌熱舞之際，安排抓鳥橋段。（圖／記者邱曾其攝影）

▲吳宗憲（左）演唱會排場華麗，辣妹舞者超美。（圖／記者邱曾其攝影）

綜藝天王吳宗憲今（28）日晚間在TICC舉辦演唱會，開場以經典歌曲〈蘭花草〉點燃全場氣氛，隨後換上輕快的〈小姐這是我的名片〉，與身材姣好的辣妹舞群老師熱舞。不料演出中途竟出現驚人插曲，兩名身穿鳥頭裝的露鳥俠突然衝上舞台，嚇得現場美麗的舞群老師們花容失色，全縮到憲哥身後尋求保護，憲哥馬上徒手抓鳥，現場一度陷入騷動。原來兩位露鳥俠並非瘋狂粉絲，而是憲哥的助理東東和子弟兵陳首恩。他們身穿長風衣特意上台惡作劇，風衣一掀開，裡面竟是充滿視覺衝擊的「鳥頭裝」。憲哥看著驚魂未定的舞群笑著解釋，這只是舞台效果的一環，也對陳守恩的歌唱實力給予極高評價，盛讚他的高音表現甚至比「信樂團」的信還要激昂。談及演唱會為何取名為「臭男人」，憲哥幽默表示，男人的「臭」源自於「自」＋「大」加上一點組成，而這種特質往往讓漂亮女生又愛又恨，嘴上罵著「你這個臭男人」，心裡卻早已被擄獲，這就是男人與女人之間微妙的化學反應。演唱會現場，吳宗憲也感性回憶往事，更意外透露自己與全球矚目的AI教父黃仁勳其實頗有緣分，笑稱：「黃仁勳跟我老家就住在隔壁一條街而已。」隨後也自嘲：「但怎麼差一條街差這麼多。」今晚的曲目堪稱金曲馬拉松，預計呈現超過百首經典作品，吳宗憲經典的歌曲包括〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉等KTV必點神曲。此外，與溫嵐合唱的世紀情歌〈屋頂〉、與劉德華、柯受良合唱的的〈笨小孩〉，以及咻比嘟嘩時期的〈世界末日〉，都可能出現在今晚的演出。