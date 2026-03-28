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▲陳喬恩曬性感內衣照，還親揭保持身材的祕訣。（圖／陳喬恩IG@iam_joechen）

女星陳喬恩常常於社群分享生活點滴，與粉絲互動。而昨（27）日，她罕見曬出穿著內衣的正面火辣性感照，火速吸引大批粉絲搶看。只見已46歲的她，身材依然超好，讓粉絲忍不住驚呼「這是能免費看的嗎？」陳喬恩在昨日於IG上傳多張美照，其中一張穿著白色蕾絲內衣，披著招牌黑長髮，低頭看向下方的模樣，柔和氛圍讓她看起來清純又性感。另一張穿著膚色運動內衣，則又展現出不同魅力，只見陳喬恩露出自信笑容看向鏡頭，散發出陽光般的女神氣場。陳喬恩罕見的性感照，也火速引來大批粉絲朝聖，紛紛大讚「這是美感、骨感、性感和天生明星感」、「這是要迷死誰，流鼻血了，怎麼又萌又性感的呢」、「這是我們能看的嗎？跪求多放幾張」。而陳喬恩也在限時動態回應粉絲誇讚她狀態超好的留言，「謝謝，為努力保持運動、和吃蛋白質的自己掌聲鼓勵」，透露了自己維持美貌的祕訣。陳喬恩日前參加孫協志與夏宇童婚禮，並在社群分享現場照片，其中最讓粉絲驚喜的畫面，莫過於「七朵花」成員久違合體，陳喬恩在IG上曬出與前隊友趙小僑、賴薇如的合照，直接勾起不少7、8年級生們的回憶，讓不少老粉都直呼是回憶殺。陳喬恩提到，參加好友婚禮就像一場歡樂的同學會，不僅能擁抱許久未見的朋友，也能再次回味青春時光，她感性表示，認識20年的夥伴再次團聚，是難得的緣分。由於孫協志當年是最早到王牌經紀人孫德榮旗下，因此被不少藝人暱稱為「大師兄」，而他此這次的婚禮也彷彿把大家重新串聯起來。