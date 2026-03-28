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▲白冰冰（右1）與向娃（左2）、康弘（右2）等人，一起在節目中回憶當年的秀場時期。（圖／民視提供）

白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，在本週「紅白戰經典國寶之夜」，邀請到秀場主持國寶康弘以及秀場女神向娃。白冰冰也在現場回憶湧現，爆料當年大家北中南巡迴作秀，都是用現金支付，回家身上都是滿滿現金，笑說「回家小孩都突然會叫媽媽了！」看到老朋友出現，白冰冰也爆料幾人以前一起在北中南巡迴作秀時期的回憶，她表示當時費用都是用現金支付，一去3個月回家後，身上全都是滿滿的現金，白冰冰甚至笑說：「回家小孩都突然會叫媽媽了！」向娃也笑說因為今天太開心，以前作秀天天跟康弘在一起工作，大概有30年沒這樣合作了，白冰冰提到以前「很菜」剛出道，都會在向娃汐止家練唱「卡拉OK」，向娃媽媽都會準備好吃的招待大家，還會一起唱加碼跳舞，被問到媽媽現在一切好嗎？向娃說媽媽已經92歲兩人還住在一起。向娃也提到日前搭計程車時候，司機跟她說好想看他們當年秀場的風采，看到觀眾還念念不忘秀場表演，節目上與康弘加碼演唱〈五月的花〉，並盛裝與麗小花、蔡亞露演唱〈我的心裡只有你沒有他〉，女神風采依舊魅力驚人。而這集節目中，康弘以及秀場女神向娃一出場，就合唱〈胭脂馬拄到關老爺〉最後一句歌詞向娃躺在康弘懷裡，康弘樂到直呼喊：「感謝冰姐的安排，好久沒這麼爽了」。在草屯經營歌廳的康弘，78歲的他依舊喊「喉嚨癢」會去唱幾首，提攜後輩的他與明亮、曾瑋中合唱〈重逢＋無情的電影票〉。節目上康弘、向娃看到《超級孩子王》小朋友們的表現讚嘆連連，街頭巷尾都在討論，向娃甚至說她10歲就出來比賽唱歌，當時還只能穿制服，看到現在孩子這樣精心打扮，真的感觸良多。白冰冰突然語出驚人兩組廝殺纏鬥很久，快要有勝負了，讓陽帆嚇得阻止她不要「劇透」。