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▲辛曉琪在演唱會上特別製作影片，懷念去年驟然離世的音樂人屠穎。（圖／寬宏藝術提供）

▲辛曉琪（如圖）嘗試參與製作，一手打造自己的演唱會，包括排流程、歌單，都親力親為。（圖／寬宏藝術提供）

療傷歌后辛曉琪今（28）日在台北流行音樂中心舉辦《好好愛 此刻》演唱會。今年適逢出道40週年，她特別換上多套華麗禮服，並一連獻唱近40首歌曲。演出中特別安排了感人至深的緬懷橋段，在BAND SOLO段落時，大螢幕緩緩浮現已故音樂統籌屠穎老師的影像，並寫下「謝謝您，相信您一直都在」，辛曉琪藉由旋律向合作多年的音樂夥伴致上最深切的追思，令全場動容。除了致敬屠穎，辛曉琪也在台上分享與李宗盛大師的故事。她表示，當年李宗盛在開車上班途中，偶然從電台聽到《花時間》專輯中的歌曲，竟驚豔到立刻請司機開往唱片行買下專輯，反覆聆聽後主動聯繫唱片公司，這才開啟了她後來的音樂盛世。為此，她特別重新編曲演唱〈自私〉以感謝緣分。此外，她也演唱了早期的〈在你背影守候〉，笑稱當時正處於「歌紅人不紅」的階段，很多人熟悉旋律卻不知道是她唱的，如今出道40年之際重新演繹，別具意義。演唱會曲目橫跨多個時期，從武俠劇經典〈倆倆相忘〉到台語歌〈I Promise 我一定會勇敢〉，她也在Talking 中溫柔提醒歌迷：「好好愛此刻，就是要珍惜當下，先學會愛自己，才能去愛別人。」她更特別提到〈我也會愛上別人的〉這首歌是她首次在台北現場演唱，希望將第一次的感動送給台灣的知音。為了回饋支持 40 年的歌迷，辛曉琪特別錄製VCR吐露心聲，坦言常在想如何用舞台回應大家的期待，「和你們相遇，就是我繼續唱下去的理由」。演唱會尾聲，經典神曲〈味道〉引發全場大合唱，安可環節更驚喜開放歌迷現場點歌。最終，在全場沸騰的〈領悟〉歌聲中，辛曉琪為這場充滿回憶與情感的夜晚畫下完美句點。