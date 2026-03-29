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▲張碧晨（左）和郁可唯（右）都替《逐玉》獻唱。（圖／翻攝自微博）

2026年爆款陸劇《逐玉》找來張凌赫、田曦薇主演，雖然兩人的經紀人是世仇，但不影響他們的CP感，不僅妝造、演員顏值、演技到位，就連OST（影視原聲音樂）演唱者都大有來頭，包括林俊傑、方文山、張碧晨、郁可唯、張遠等等，有網友調侃，一看到名單就倒抽一口氣，直呼劇組是真的敢花。，這也是林俊傑首次為陸劇定製主題曲，林俊傑曾分享，他看過片花之後，最印象深刻的是田曦薇扮演的殺豬女「樊長玉」開場畫面，副歌「我對緣分小心翼翼，不放棄，我們卻總在沙場裡烽火相遇」唱進人物的心坎裡。該歌曲的製作人為林俊傑、吉他、錄音師則是張棋惠的老公黃冠龍。主角謝征（張凌赫 飾）、樊長玉（田曦薇 飾）的，張碧晨是《中國好聲音》第三季總冠軍，唱過許多電視劇的OST，包括《花千骨》的插曲〈年輪〉、《驕陽似我》的〈流心〉、《難哄》的〈晚點〉、《偷偷藏不住》的〈你是我此生唯一所願》。每當謝征和樊長玉談戀愛時，都會響起乾淨的女聲「我祈求我們的愛緊緊的不分開，我值得用我一生痴痴的去等待，清清如我、靜靜如我，遇荊棘又如何」，，她在2011年以《犀利人妻》插曲〈指望〉打開知名度，《小時代》插曲〈時間煮雨〉、《那年花開月正圓》的〈你曾說〉、《錦心似玉》片頭曲〈錦心似玉〉都是來自郁可唯，完全是OST女王。另外這幾位，你可能不認識他的人，但一定聽過他的歌，《逐玉》插曲〈前路〉是由每日播放量高達4000萬次的名曲〈星辰大海〉主唱黃霄雲所演唱；〈木已成舟〉是〈嘉賓〉主唱張遠；《一念》演唱者是《創造101》張紫寧以及《創造營2019》李鑫一；戰歌〈風雲起〉則由知名音樂人許鶴繽演唱。