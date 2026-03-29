台北市松山區公所電話「87878787」近日在社群平台爆紅，因數字諧音近似「罵人語」，意外引發網友熱議，甚至被笑稱是「最新罵人梗」。不少人直呼「太有記憶點」、「一念就忘不了」，讓這組原本只是行政機關聯絡電話的號碼，意外成為網路話題焦點。
Threads瘋傳！電話號碼意外變「罵人梗」
事件起因於一名網友在Threads分享，發現松山區公所電話「87878787」念起來相當順口，且與常見口語諧音相似，引發大量轉發與留言。不少網友笑稱「這可以直接拿來嗆人」、「官方電話也太派」，讓貼文迅速竄紅，掀起一波模仿與討論。
網友笑翻！留言區狂玩諧音梗
貼文曝光後，網友紛紛留言發揮創意，有人表示「以後罵人有新招了」、「這電話根本設計過吧」、「打去會不會更有氣勢」，甚至有人直呼「公所也太懂年輕人」。不少人也認為，這種「神級號碼」不只好記，還自帶話題，成功吸引注意力。
經典神號！2017年PTT就討論過
事實上，這組電話並非首次引發關注。早在2017年，就有網友在PTT發文討論該號碼的趣味諧音，當時同樣引來鄉民熱烈回應，認為「根本經典神號」、「打一次就記住」。多年後再度被翻出，也讓不少人驚呼「原來紅過一輪」。
松山區公所背景曝光！電話號碼是真的
松山區公所為台北市松山區的基層行政機關，松山區置區長、副區長、主任秘書各1人，業務設5課（民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課）4室（秘書室、會計室、人事室、政風室）及調解委員會，主要負責戶政、社會福利、民政服務等業務，提供民眾各項在地行政協助。松山區公所的電話號碼確實是「（02）8787-8787」，再度讓更多人關注到這個公部門單位。
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事件起因於一名網友在Threads分享，發現松山區公所電話「87878787」念起來相當順口，且與常見口語諧音相似，引發大量轉發與留言。不少網友笑稱「這可以直接拿來嗆人」、「官方電話也太派」，讓貼文迅速竄紅，掀起一波模仿與討論。
網友笑翻！留言區狂玩諧音梗
貼文曝光後，網友紛紛留言發揮創意，有人表示「以後罵人有新招了」、「這電話根本設計過吧」、「打去會不會更有氣勢」，甚至有人直呼「公所也太懂年輕人」。不少人也認為，這種「神級號碼」不只好記，還自帶話題，成功吸引注意力。
經典神號！2017年PTT就討論過
事實上，這組電話並非首次引發關注。早在2017年，就有網友在PTT發文討論該號碼的趣味諧音，當時同樣引來鄉民熱烈回應，認為「根本經典神號」、「打一次就記住」。多年後再度被翻出，也讓不少人驚呼「原來紅過一輪」。
松山區公所背景曝光！電話號碼是真的
松山區公所為台北市松山區的基層行政機關，松山區置區長、副區長、主任秘書各1人，業務設5課（民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課）4室（秘書室、會計室、人事室、政風室）及調解委員會，主要負責戶政、社會福利、民政服務等業務，提供民眾各項在地行政協助。松山區公所的電話號碼確實是「（02）8787-8787」，再度讓更多人關注到這個公部門單位。