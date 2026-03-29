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▲ 全球人壽贊助《埃及之王：法老》特展日前舉辦「青銀共好」公益活動，展現企業與社會共榮的美好願景。全球人壽董事長林文惠（右九）、總經理馬君碩（左九）、品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心（左七），與家扶基金會執行長周大堯（右七）及受助家庭、兒少代表共同合影留念。（圖／全球人壽提供）

▲ 全球人壽董事長林文惠（右五）帶領家扶基金會扶助家庭與兒少，一同前往奇美博物館參觀《埃及之王：法老》特展，透過專業導覽開啟跨越時空的歷史文化之旅。（圖／全球人壽提供）

由全球人壽贊助的《埃及之王：法老》特展，於今年一月底在台南奇美博物館盛大開展。展覽中呈現多件跨越千年的古埃及珍貴文物，讓民眾得以親睹輝煌的藝術文化風采，展出至今廣受好評，並在社群平台上引發熱烈討論。全球人壽長期致力於教育推廣與文化永續，此次更進一步深化公益行動，於3月28日舉辦「青銀共好」公益活動，特別邀請 60 名「家扶基金會」兒少及家庭前來觀展，期盼透過文化薰陶加深家庭互動，刻劃溫馨美好的共同回憶。全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，深耕在地關懷。本次公益活動邀請資源匱乏兒少與長輩共同觀展，透過陪伴與分享，促進跨世代對話與文化記憶的延續。全球人壽董事長林文惠表示：「這不只是一次時光之旅，更是青銀兩代『互相陪伴』的珍貴旅程。透過這個活動，讓『共好』的種子在彼此心中萌芽，期盼這份『共享』的快樂，延續到回家的路途上，共同創造獨一無二的回憶。」全球人壽舉辦公益觀展，希望每一位孩子不論出身背景，都擁有親近藝術、探索世界的權利；而每一位長者，其豐富的生命經驗也可透過跨世代的交流，在年輕一輩的心中種下智慧的種子。此外，全球人壽同時舉辦「黛上賓VIP保戶活動」，安排專屬導覽與文化體驗，讓保戶在欣賞展覽之餘，也能感受企業推動文化永續的用心。展望未來，全球人壽將企業責任由金融服務延伸至資源連結，致力構建社會共榮的生態圈。全球人壽與奇美博物館共同推動文化參與，正是「文化平權」落實於日常的典範。在教育扶助方面，全球人壽自 2025 年起透過「全球人壽保戶子女獎學金—公益加一加」活動，展開對家扶基金會的實質支持，凡申請者同意捐贈 10% 獎學金，全球人壽即同步捐出同等金額響應，此舉將保戶的愛心加乘，所有款項均全數投入家扶基金會的兒少助學金，為弱勢學子翻轉未來。透過《埃及之王：法老》特展的贊助與公益延伸活動，全球人壽響應聯合國永續發展目標（SDGs）中「SDG4優質教育」、「SDG11永續城鄉」、「SDG17 多元夥伴關係」，藉由保戶、社福團體與藝文機構的跨界串聯，展現了企業連結各界資源、共創社會價值的強大動能，從文化保存到環境守護，全球人壽將這份責任轉化為實際的社會溫度，讓愛與責任如同法老的傳奇藝術般，跨越世代、永續流傳。