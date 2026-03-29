我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市東勢區29日凌晨驚傳火警，一處位於東蘭路上的鐵皮倉庫突然竄出火煙，情況相當危急，消防局於凌晨1時55分接獲通報後，立即派遣第二大隊及轄區東勢分隊等共5個單位前往搶救，總計出動12輛各式消防車與23名消防人員，展開緊急灌救行動。倉庫緊鄰民宅，火勢猛烈，消防隊員到場從民宅旁布水線搶救，防止火勢蔓延到民宅，現場共燃燒1輛農耕機、5輛汽車及6輛機車，燃燒面積約28平方公尺。抵達現場時，該倉庫已陷入火海，濃煙不斷向外竄出，火勢迅速延燒。消防人員迅速佈署水線，全力控制火勢，並同步確認是否有民眾受困，所幸經全面搜索後，未發現人員受傷或受困情形，避免了更嚴重的人命傷亡。目前起火原因仍有待火災調查人員進一步釐清，不排除與電線走火或設備因素有關，相關單位也提醒民眾，倉庫及存放設備場所應定期檢查電線與易燃物管理，以降低火災風險，確保生命與財產安全。