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▲網紅仿妝田曦薇（左）在《逐玉》的妝容，像到大家都分不出來。（圖／微博@劉下派大星、小紅書@Friday周五）

古裝陸劇《逐玉》大結局已在近日於愛奇藝上線，劇情與演員們討論度依然超高。其中，飾演女主角樊長玉的田曦薇在劇中的精緻美貌，更是圈粉無數。有中國網紅還直接仿妝，完美畫出樊長玉的大眼與精緻臥蠶，超強變身讓劇迷全看傻，直呼「根本田曦薇本人」。《逐玉》從開播至今討論度都超高，近日還有網紅仿妝田曦薇劇中的妝容，只見原本素顏的她，一步一步從底妝、貼雙眼皮、修容、眉毛、眼妝、唇妝等，最後還換上古裝並戴上假髮，精緻臉蛋配上大眼，瞬間完美變身樊長玉，讓劇迷們都忍不住驚呼是田曦薇本人，「這是把真人請來了吧」。1997年出生的田曦薇近期因主演《逐玉》爆紅，有著天使臉孔、魔鬼身材，先前傳出身高168公分的她，體重竟只有35公斤。田曦薇擁有精緻五官也讓她成為95後小花旦的代表女星之一，長相甜美的她，一雙水汪汪大眼，讓人一秒戀愛。有網友翻出她過去的青澀舊照，發現她將近10年來的美貌幾乎沒有改變，在考藝照、軍訓照中，田曦薇即使素顏，氣質與五官輪廓始終保持高度一致，獲得眾人認證「從小美到大」。田曦薇畢業於上海戲劇學院，在2018年以《在悠長的時光裡等你》正式踏入演藝圈，並以甜美靈動的「初戀臉」走紅，常被稱為「甜妹天花板」。田曦薇在2020年以青春劇《如此可愛的我們》走入大眾視線，並陸續以《卿卿日常》、《田耕紀》走紅。但其實她私下個性豪爽、熱愛運動，與螢幕形象的強烈反差性格，也讓她深受粉絲喜愛。