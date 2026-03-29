我是廣告 請繼續往下閱讀

沒去凱道聲援柯文哲成焦點 鄭麗文曾罵「比垃圾還不如」

鍾小平：不需為一些票、丟掉整片森林

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。這樣的結果引發白贏不滿，黨主席黃國昌號召支持者今（29）日上凱道討公道，而長期合作的國民黨僅只有立院黨團、戰鬥藍趙少康出席，黨主席鄭麗文則以南部有行程為由未到，引起外界質疑，難道是不挺跟柯文哲？還是因為過去在政論節目上的言論，怕現身凱道會尷尬？回顧過去鄭麗文的言論，當時柯文哲被爆出拿選舉補助款4300萬買個人商辦時，2024年8月27日她在政論節目《新聞大爆掛》上表示，這可能是他們自己家族討論好的一個作為，夫妻兩人分頭去看房子，老公看商辦，老婆看住家，明顯是一個家族投資理財計劃。買商辦就是置產投資，拿選舉補助款做這件事情聞所未聞。鄭麗文接著還說，怎麼可以選完就翻臉不認人，把錢放進自己的口袋，不可能一個已經出來選總統的人會做出這麼卑劣的事情。「我最瞧不起柯文哲的就是當你民眾黨口口聲聲說你存在，第三勢力是一股清流，是一股不同 兩大垃圾政治勢力的清流，所以人們對於你寄予多高的期待，結果你比垃圾還不如。」2024年的鄭麗文才卸任立委，經常上政論評論時事，如今這些言論似乎也成了她擔任黨魁促進藍白合的緊箍咒。即便黨中央強調，沒辦法和民眾黨合體上凱道討公道，是因為鄭主席南部有重要行程，據了解，是赴彰化參加前中評委謝國雇的告別式。但不願具名的藍營民代認為，最大關鍵是之前罵柯文哲罵太大，針對案件細節評論說柯比垃圾還不如。若到現場去，可能會被小草挑戰，甚至可能會被民進黨拿出來酸，那倒不如不要去，避免引火上身。該名民代表示，自從鄭麗文上任後，談藍白合作，基本上只碰黃國昌、不碰柯文哲，似乎已經選擇白營裡面其中一個太陽合作，看得出來她已經押寶黃國昌。不過，同樣也不會現身凱道的台北市議員鍾小平則認為不要為了「白」的一些票，好像有得到阿里山五千年的紅檜，但中間選民丟掉，如同丟掉整片阿里山的森林。「我想白的票多，那丟掉中間的，我想這個國民黨的支持者、國民黨的公職是可以思考一下。」